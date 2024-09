Šermíř Jurka si po olympijském bronzu užívá nabyté popularity. ‚Nemyslím si, že se to někdy omrzí,‘ říká

„Rozhodně jsou častější, nemyslím si, že se to někdy omrzí. Doufám, že si člověk trochu vybuduje jméno a i ta symbolika té medaile, aby aspoň v olomouckém kraji měla tu váhu, že si člověka budou vážit. Pozvou si ho například tady na křest dresu, na jakoukoli jinou akci. Je to výborná symbolika toho sportu a olympismu,“ říká člen bronzového týmu kordistů z Olympiády v Paříži Jakub Jurka.

Ten se po svém úspěchu těší i velké přízni fanoušků, kteří ho zastavují na ulici a chtějí si s ním povídat a vyfotit se.

„Všiml jsem si, že občas se člověka podívá a opravdu je to tak, že se celý národ koukal. Když jsem měl možnost se pobavit s fanoušky, když mě zastavili na ulici nebo jsme se viděli na nějaké sportovní akci, tak jsem ani nevěřil tomu, že je to takhle vzalo za srdce. Nás jako šermířskou komunitu to vezme za srdce, ale že obyčejného člověka to úplně uhrane, to bych nečekal,“ přiznává Jurka.

Bronzovou jízdu jeho týmu v Paříži, která obletěla republiku, zpětně shlédl doma s rodinou.

„Já jsem nechtěl, nekoukám se. Jenom když jdeme na analýzu zápasu tak se musím koukat, ale tam je ten zápas rozkouskovaný, takže tam nejdou číst emoce. Tohle bylo i s tím živým komentářem úplně výjimečné. Ale jsem za to strašně rád, protože pak si člověk uvědomí, jak to mohlo působit na laika, a proto to možná ten národ takhle zasáhlo,“ myslí si český kordista.

I díky olympijskému úspěchu má o zábavu a příjemné povinnosti během podzimu postaráno. Kromě křtu dresů basketbalistů Olomoucka dostává Jakub Jurka pozvánky na různé další akce.

„Jenom v září mám charitativní akci, pak se budu účastnit slavnostní premiéry jednoho seriálu, tam jsem byl čestně pozvaný kamarádem, se kterým trénuji. Ještě nějaká degustace vína a mohl bych ještě pokračovat, to je jenom září. Co je v říjnu je mi samozřejmě známé, ale je tam toho hodně. Musím začít trénovat, ale ten čas se vždycky najde,“ Uzavírá před novou sezónou olomoucký kordista a bronzový olympijský medailista z Paříže Jurka.