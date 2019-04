Je mu přes 50 a už sedmnáctkrát měl operovaný kotník. Petr Karlíček ale i nadále skateboarduje

Petr Karlíček si nedá pokoj. Už sedmnáctkrát mu operovali poraněný kotník, z milovaného skateboardu ale nehodlá slézt ani ve svých jedenapadesáti letech. Plzeň 22:58 5. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pro Petra Karlíčka z Plzně je právě tenhle adrenalin něco jako pro obyčejného člověka voda a vzduch - prostě nutnost | Foto: Jan Markup | Zdroj: Český rozhlas

I po padesátce dovádět na skateboardu? Pro Petra Karlíčka z Plzně je právě tenhle adrenalin něco jako pro obyčejného člověka voda a vzduch, zkrátka nutnost. Kdysi závodil s nejlepšími jezdci na světě, u nás vyhrál mnoho závodů a několik let patřil k absolutní české špičce. Pak začal skateboardové parky stavět, a když je zrovna nestaví, trénuje.

Několik svých oblíbených triků na skateboardovém parku v Doudlevcích předvedl i v reportáži Českého rozhlasu Plzeň: „Začnu klasickým ježděním, jenom to projedu, to znamená dostat se ke copingu nahoru, a pak fifty-fifty. Pak zkusím dva oblíbené triky: miller flip a handplant,“ popsal Karlíček.

Se skateboardem začal asi v páté třídě. „Pořádně jsem začal ve 14 letech v Českém údolí a v 17 jsem začal pomalu opouštět slalomy, postavilo se účko a začala éra, kdy jsem začal jezdit vertikály a rádiusy,“ doplnil Petr Karlíček.

Adrenalinovou vášeň neopouští skateboardista ani přes četná zranění. „Alespoň dvakrát do roka je to zápěstí nebo kotník. Mám za sebou tři operace kolena a 17 operací kotníku,“ přiznal.

„Je to adrenalin, který neumím opustit. Je to stejné jako u starých surfařů, jsou to sedmdesátiletí dědci a jezdí obrovské vlny,“ přirovnal Karlíček. Se svým milovaným sportem jen tak skončit nehodlá. „Znám lidi, kterým je přes 60 a skejtujou, třeba Duane Peters, to je dědek, sotva chodí, ale když na to vleze, tak je to něco neuvěřitelného,“ uzavřel.