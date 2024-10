Statistika není lichotivá, říká šéf sportovní agentury o počtu ovlivněných zápasů v Česku. Systému ale věří

Česko patří mezi země s nejvíce zmanipulovanými sportovními zápasy na světě. Podle organizace Sportradar je na světě jen jeden stát s větším počtem ovlivněných utkání, a to Brazílie. „Ta statistika samozřejmě není úplně lichotivá. Na druhou stranu si ale myslím, že hovoří jasně o tom, že sázkový byznys je u nás kontrolovaný a regulovaný,“ říká Radiožurnálu předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek. Praha 21:37 15. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Petr Fiala uvedl do funkce předsedy Národní sportovní agentury Ondřeje Šebka | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak si vysvětlujete, že právě v tomhle jsme „tak dobří“?

Ta statistika samozřejmě není úplně lichotivá. Na druhou stranu si ale myslím, že hovoří jasně o tom, že sázkový byznys je u nás kontrolovaný a regulovaný. I díky sofistikovanému přístupu sázkových kanceláří, které mají jasně nastavené algoritmy, je počet případů, kdy jsou sázky staženy ze sázkového trhu, poměrně velký.

Myslím, že důkaz, že ta statistika je u nás velká, hovoří o tom, že mechanismy, jak zabránit sázkám na zápasy, které by mohly být zmanipulované, jsou tady nastaveny.

V čem ty zmanipulované sportovní zápasy spočívají? Jak si to máme představit v praxi?

Jsou tři možnosti. Někdy se může jednat o snahu ovlivnit výsledek zápasu jiným než sportovním výkonem, kdy to může být ve prospěch jednoho nebo druhého týmu. Ten je pak posune třeba k postupovým zónám nebo něco takového.

Druhou věcí, o které se tady bavíme prioritně v rámci kongresu, který se koná v Praze a pořádá ho Interpol, je organizovaný zločin, kdy jsou organizované skupiny, které na území různých států páchají trestnou činnost.

Na území jednoho státu figuruje organizovaná skupina, sází někde v Asii nebo v Africe, kde sázkový byznys není regulovaný, a může sázet i na zápasy v České republice, kde mohou bohužel být i nějací čeští sportovci do toho byznysu zapleteni. Ti jsou finančně motivováni k tomu, aby výsledek nějakým způsobem ovlivnili. Ale nemusí jít pouze o výsledek, protože sázky se dnes uzavírají i na dílčí sportovní situace. Kdo bude kopat první roh, kdy padne žlutá karta a další věci, které nemusí být fatálním ovlivněním výsledku.

Ale samozřejmě tolerance k tomu je nulová a jedná se zaprvé o porušení principu fair play, který je ve sportu tím hlavním, a zároveň jde o trestný čin.

A třetí skupinou, která není v České republice aktuální, ale může se dít právě v Asii nebo v Africe, je kdy se jedná o legalizaci prostředků z trestné činnosti prostřednictvím sázek. Větší prostředky se sázejí na zápasy, které mají jasný kurz a výnosy třeba z prodeje drog mohou být prostřednictvím sázek legalizovány.

Jak se tomuhle dá zabránit? Nechybí v Česku nějaké kontrolní mechanismy, pokud jsme v tomhle na špici?

Jak jsem říkal, mechanismy jsou na straně sázkových kanceláří, které samozřejmě také mají zájem na tom, aby sázení bylo férové a ovlivňování zápasů nebylo zneužíváno.

A druhá věc je edukace, a tady je úkol nás jako Národní sportovní agentury. My ten match fixing, jak se to říká mezinárodním označením, považujeme za jeden z pěti bodů, kdy v takzvané platformě čistého sportu Národní sportovní agentura edukuje zástupce jednotlivých svazů, aby o tom měli povědomí a měli osobu, která v rámci toho sportovního odvětví bude edukaci provádět.

Jde o to, aby sportovci věděli, že se tohle může stát, že je může někdo oslovit s nabídkou, která pro ně v první fázi může být lákavá, protože je to finanční odměna. Ale realita je taková, že ti lidé se dostanou do stavu, kdy jsou vydíráni, jsou vydíratelní a je to pro ně celoživotní problém.

V tomhle případě je třeba dát hlavně ty špatné příklady, které se udály, kdy se s tímto někdo zapletl a samozřejmě edukací a sportovním prostředím vyloučit jakékoli myšlenky, že by sportovci byli ochotni bavit se o tom, že záměrně ovlivní sportovní zápas.