Nice čekalo na Grand Départ 39 let, slavná Tour tu má i vlastní expozici v muzeu

V roce 1981 a po dlouhých 39 letech až teď. Jihofrancouzské město Nice si užilo dny slávy. Právě u Azurového pobřeží startovaly úvodní tři etapy Tour de France. Místní jsou na to náležitě pyšní a poznáte to, i když navštívíte Národní muzeum sportu hned vedle fotbalového stadionu. Tak jako to udělal reportér Radiožurnálu. Nice 16:26 31. srpna 2020

V Národním muzeu sportu vás přivítá i dochovaný hlas zakladatele novodobých olympijských her barona Piera de Coubertaina z malého reproduktoru ve zdi. Školní výpravu deseti dětí zase zaujme expozice juda, které dominuje figurína více než dvoumetrového francouzského fenoména Tedy Rinera.

A kromě národních sportů jakými jsou fotbal nebo ragby je tou hlavní expozicí Tour de France.

„V letošním roce naše muzeum navštívilo kolem dvaašedesáti tisíc lidí. Doufáme, že v pondělí, kdy se tu uskuteční start etapy, přijde za jediný den zhruba tisíc návštěvníků,“ řekl Radiožurnálu kurátor výstavy.

„Muzeum bylo založeno v roce 1963. Je to státní muzeum, všechny exempláře sbíráme postupně rok po roce. Co se týče cyklistických věcí, spolupracujeme se všemi organizátory Tour de France, a proto můžeme vždycky obohatit naši sbírku o dresy, kola i další věci,“ dodal.

K vidění tu jsou třeba kolo slavného Eddyho Merckxe nebo bicykly, na kterých se jezdilo mezi válkami. Ve sbírce zaujme třeba i malá kožená peněženka, kterou měl jeden z cyklistů, aby měl v průběhu etapy na případnou opravu kola. A třeba to z roku 1920 mělo – a to asi nepřekvapí – jen jeden převod. To o deset let starší už tři. A v novodobé historii teď má město Nice co slavit.

„Čekali jsme na další Grand Départ v Nice 39 let. Je jasné, že kdyby se jelo v původním termínu, dojelo by do Nice mnohem víc turistů. Pro ty, kteří i přesto dorazili, je to velká událost, na kterou každý rok čeká celý národ,“ řekl kurátor výstavy historie Tour de France.

Nice si užilo Velký start Tour de France náramně, startovaly tady hned tři úvodní etapy.