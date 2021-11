Bylo to společné rozhodnutí, vysvětloval Pála neúčast Krejčíkové ve čtyřhře. Klíčový duel rozhodla Bencicová

České tenistky si v Poháru Billie Jean Kingové semifinále nezahrají. V klíčovém duelu skupiny D podlehl výběr kapitána Petra Pály Švýcarsku 1:2 na zápasy. Rozhodující bod přidaly ve čtyřhře Jil Teichmannová s Belindou Bencicovou, které zdolaly český pár Lucie Hradecká, Kateřina Siniaková dvakrát 6:3. Praha 10:55 5. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Švýcarky slaví vítězství nad českými tenistkami | Foto: DAVID W CERNY | Zdroj: Reuters

Stejně jako proti Německu, i duel se Švýcarskem dospěl do rozhodující čtyřhry. Kapitán Pála se opět rozhodl místo Barbory Krejčíkové nasadit do deblu Lucii Hradeckou. „Sedli jsme si s trenéry i s Bárou a ptali se jí, jak se cítí. Bylo to společné rozhodnutí,“ vysvětlil Pála. Na rozdíl od pondělního utkání mu tentokrát strategie nevyšla.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 České tenistky po prohře se Švýcarskem v Poháru Billie Jean Kingové končí. Více v příspěvku Davida Prouzy

„Teď to nedopadlo, ale hlavně kvůli skvělému výkonu soupeřek. Hlavně Bencicová byla rozjetá, dodala své parťačce klid a ta se chytla. Holky navíc prohrávaly od začátku zápasu,“ chválil Pála švýcarskou tenistku, která předtím ve dvou setech porazila Krejčíkovou v singlu.

Vítězka letošního Roland Garros ztratila v singlu v týmové soutěži zatím všechny zápasy, do kterých nastoupila.

„Bylo to náročné, dostala jsem nejtěžší holky, co jsem mohla. Ale jsou to cenné zkušenosti do budoucna. Myslím, že jsem se s tím popasovala docela dobře, ale pokaždé mi to o kousíček uteklo. Doufám, že si týmových zápasů za Česko zahraju ještě hodně a do budoucna budu pro tým prospěšnější,“ dodala Krejčíková.

„Báře chybělo, že si nezahrála nějakého singla (v týmové soutěži) dřív,“ připomněl Pála, že Krejčíková hrála v soutěži poprvé dvouhru a předtím nastoupila jen dvakrát do čtyřhry.

„Teď na ni byl velký tlak. Měli jsme hrozně těžkou skupinu, člověk musí hrát hrozně dobře, když chce porazit Kerberovou nebo Bencicovou,“ upozornil kapitán.

Jediný bod českého výběru proti Švýcarkám zařídila Markéta Vondroušová, která zdolala ve dvou setech Viktoriji Golubicovou a jako jediná tak udržela během týdne stoprocentní úspěšnost.

V semifinále Poháru Billie Jean Kingové se utká Rusko se Spojenými státy a Švýcarsko s Austrálií.