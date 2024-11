Jsme rády, že tu vůbec jsme. S Taylor si to užíváme, hlásí Siniaková po úvodní výhře v Turnaji Mistryň

Tenistka Kateřina Siniaková vstoupila do Turnaje mistryň těsnou výhrou. Ve dvojici s Američankou Townsendovou v soutěži deblistek porazila ukrajinsko-lotyšský pár Kičenoková, Ostapenková v rozhodujícím super tiebreaku. Nasazené jedničky vstoupily do vyrovnaného utkání lépe, vyhrály úvodní set a na raketě měly i vítězný míček ve zkrácené třetí sadě, jenže Kičenoková v dobré pozici chybovala. Rijád 7:00 3. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová | Foto: VCG | Zdroj: Reuters

Gratuluji ke zvládnutému zápasu, který provázely velké nervy. Co nakonec rozhodlo?

Děkuji, ale já upřímně ani nevím. S tímhle systémem, kde se hraje super tiebreak, se to může lehce otočit na jednu nebo druhou stranu. To jsem teď viděli, my proorháli spoustu míčků a přesto jsme to dokázali otočit. V tiebreaku jsme měli trochu štěstí, ale je super, že bojujeme o každý míček, dobře komunikujeme a snažíme se.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 S českou deblistkou Kateřinou Siniakovou si přímo v Rijádu povídal reportér Radiožurnálu Sport Jaroslav Plašil

Při mečbolu místní hala „zahřmí“ a ještě více to umocní atmosféru. Jaké to pro vás je?

Kurt je krásný a atmosféra je tu super. Líbí se mi, jak si tu hrají se světly, ale já to nijak neprožívám. Když hrajeme vyrovnaný třetí set, tak to vnímáte pořád stejně. Nervy tam jsou, ale já si to užila a jsem ráda, že jsme vyhráli.

Takže když soupeřky měly celý zápas na dosah, tak jste byla v klidu?

Já se hlavně modlila, ať mě netrefí do hlavy. Samozřejmě, je to tenis a přesto, že vyhrávali, tak byli pod tlakem a i třeba kvůli tomu poslední míček zkazila.

Před turnajem jste mluvila o pohodě, kterou s Taylor Townsendovou máte. Během zápasu jste se dokonce usmívali. Je to klíč k úspěchu? Daří se vám navázat na sezonu?

Kičenoková s Ostapenkovou byli favoritky a já jsem jen ráda, že tu znovu jsem. Sezona byla zajímavá a s Taylor tvoříme dobrý tým a zároveň si to užíváme. Ona je tu poprvé a je nadšená, takže si myslím, že se snažíme a chceme předvést naší hru.

Siniakova & Townsend close out Day 1 in Riyadh #WTAFinalsRiyadh pic.twitter.com/ol9wVcSGuq — wta (@WTA) November 2, 2024