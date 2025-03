Davidová kvůli problémům se zády vynechá stíhací závod. Její účast ve štafetě ale vyloučená není

Markéta Davidová vynechá páteční stíhací závod Světového poháru v Novém Městě na Moravě. Osmadvacetiletá biatlonistka, která se v pátek vrátila mezi elitu po takřka tříměsíční pauze způsobené vyhřezlou ploténkou, může nicméně nastoupit v nedělní štafetě žen. Média o tom informoval sportovní ředitel svazu Ondřej Rybář. Nové Město na Moravě 10:15 8. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Davidové ve sprintu v Novém Městě na Moravě | Foto: Jaroslav Svoboda | Zdroj: Český biatlon

„Tři závody v kuse by byly v tuto chvíli moc. Nejde o plnohodnotný návrat, spíš test toho, jak dobře probíhá rehabilitace,“ uvedl Rybář. Mistryně světa z roku 2021 Davidová startovala v pátek poprvé od prosince, kdy se jí potíže se zády zhoršily během Světového poháru v Hochfilzenu.

„Start Markéty ve štafetě není vyloučený. Další variantou je i Ilona Plecháčová, která dnes do Nového Města přicestuje,“ doplnil sportovní ředitel biatlonového svazu.

Ve sprintu v Novém Městě obsadila po dvou střeleckých chybách 52. místo. Po závodě řekla, že ji zdravotní potíže stále limitují.

‚Fanoušci jsou skvělí‘

Zatímco v úvodu sezony patřila Davidová mezi nejlepší biatlonistky planety, po pauze způsobené vyhřezlou ploténkou už to logicky neplatilo. Ve sprintu obsadila 52. místo. Na každé střelbě totiž minula po jednom terči a na lyžích zaběhla 44. nejrychlejší čas se ztrátou minuty a čtvrt. Sprint v Novém Městě na Moravě si přesto užila.

„Jsou skvělí, je to tady naprosto úžasné. Jsem fakt strašně vděčná, že jsem tady mohla závodit,“ děkovala za podporu fanoušků ve čtvrtečním sprintu v Novém Městě na Moravě Davidová. Už po něm ale cítila, že její tělo není po zranění ještě stoprocentní.

„Asi mě to limituje víc, než jsem si myslela. Bylo to náročné. Musím říct, že při závodě jsem se cítila na ty poměry relativně dobře, ale to okolo je dost náročné,“ přiznala česká biatlonistka.

Pod tím okolo si představte třeba chůzi z cíle a postávání. U rozhovorů při nich vydržela Markéta Davidová jen pár minut, než ji bolest donutila přejít ze stoje do dřepu.

„Hlavně si přejeme, aby byla zdravá a biatlon v tomhle jde prostě totálně stranou. Důležité je, jestli její tělo už je v pohodě a jestli je všechno na správné cestě. Až potom myslíme na to, že se bude účastnit prostě i třeba těch týmových závodů,“ říká za celý český tým Jessica Jislová.