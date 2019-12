Hromadnému závodu biatlonistů vládli Norové a Francouzi, vítězství slaví Johannes Bö

Biatlonový závod s hromadným startem na Světovém poháru v Le Grand Bornand se proměnil v norsko-francouzskou exhibici, když všechna místa v nejlepší šestce obsadili právě závodníci z těchto zemí. Vyhrál suverén poslední doby Nor Johannes Thingnes Bö před Francouzem Emilienem Jacquelinem. Třetí skončil vítězův bratr Tarjei. Jediný Čech na startu Michal Krčmář dojel pětadvacátý. Le Grand Bornand 13:18 22. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Johannes Thingnes Bö. | Foto: Jaroslav Svoboda | Zdroj: Český biatlon

Vedoucí muž průběžného pořadí Světového poháru Johannes Bö se držel v čele závodu od samého začátku a na každém mezičase postupně zvyšoval náskok.

Na střelnici chyboval Bö jen jednou, a to na třetí položce. Nijak zvlášť ho to ale mrzet nemuselo, protože alespoň jednou chybovali i jeho pronásledovatelé, takže do cíle dojel s pohodlným náskokem 42 sekund.

O ostatní medailové pozice bojovali další dva Norové a tři Francouzi. Pro stříbro si nakonec dojel domácí Emilien Jacquelin, který byl v cíli o devět sekund dřív než vítězův bratr Tarjei Bö.

Za nimi ještě skončili Francouzi Quentin Fillon Maillet a Martin Fourcade, o další skoro minutu později dojel dvakrát chybující Nor Johannes Dale. Nejlepším biatlonistou, který neprezentuje Francii nebo Norsko, byl až sedmý Němec Arnd Peiffer.

Michala Krčmáře vyřadila ze hry o nejvyšší příčky hned první střelba, na které nakupil tři chyby a musel na trestná kola. Pak navíc minul terč ještě celkem třikrát, a tak se propadl až na konečné 25. místo se ztrátou skoro pěti minut.

Závod s hromadným startem žen je na programu ve 14.15, na startu se objeví i Češky Markéta Davidová, Eva Kristejn Puskarčíková a Lucie Charvátová.

SP v biatlonu v Le Grand-Bornand (Francie) - závody s hromadným startem:

Muži (15 km):

1. J.T. Bö (Nor.) 41:36,3 (1 tr. okruh), 2. Jacquelin (Fr.) -42,1 (1), 3. T. Bö (Nor.) -51,8 (1), 4. Fillon Maillet -1:03,3 (2), 5. M. Fourcade (oba Fr.) -1:05,0 (1), 6. Dale (Nor.) -1:51,9 (2), 7. Peiffer (Něm.) -1:53,9 (2), 8. Eder (Rak.) -2:00,6 (1), 9. Bjöntegaard (Nor.) -2:09,7 (1), 10. Desthieux (Fr.) -2:15,7 (4), ...25. Krčmář (ČR) -4:44,8 (6).

Průběžné pořadí SP (po 7 z 24 závodů): 1. J.T. Bö 374, 2. T. Bö 313, 3. Fillon Maillet 281, 4. M. Fourcade 267, 5. Desthieux 266, 6. Loginov (Rus.) 265, ...21. Krčmář 113, 36. Štvrtecký 48, 42. Moravec 33, 52. Václavík 19, 67. Šlesingr (všichni ČR) 6.