Jsem šťastný, že můžu zase závodit. Svojí přípravu jsem úplně změnil, říká lyžař Hirscher po návratu

Také druhý slalom Světového poháru ovládl francouzský lyžař Clement Noel. V podstatě stejné výsledky si v obou střediscích zapsal i navrátilec do Světového poháru Marcel Hirscher. Jeden z nejlepších lyžařů všech dob skončil v Levi na 46. místě a teď v Gurglu vypadl po chybě v polovině trati. „Jsem nesmírně šťastný, že můžu zase závodit a být součástí Světového poháru," prohlásil přesto v exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Gurgl (Rakousko) 6:45 25. listopadu 2024

Start byl velmi dobrý, ale poměrně brzy přišla chyba. Jak jste se cítil na sjezdovce? Bylo to lepší než v minulém závodě?

Bylo to víceméně stejné, zejména ve zledovatělých pasážích. V Levi byl od začátku do cíle led, tady mi v úvodních 10 brankách a pak to byl čistý led. Dokud mi držely lyže, bylo to velmi dobré, ale jak jsem vjel na led, věděl jsem, že nemám šanci.

Je tahle sjezdovka podobná něčemu, co jste během své dlouhé kariéry už jel?

Moc ne. Jsem rád, že se tenhle závod dostal do Světového poháru, protože je to tu nesmírně prudké. Kdo není u trati, ale třeba na to jen kouká v televizi, ten si to nedokáže představit. Je to jednoduše krásná trať.

Marcel Hirscher joins the list of DNFs in Gurgl's slalom. ❌#fisalpine pic.twitter.com/mgTUChzIXi — Eurosport (@eurosport) November 24, 2024

Jak vnímáte svůj návrat? Je mi jasné, že chcete mít body za kvalitní výsledky a poslední dva slalomy vám úplně nevyšly. Spíš mi jde o to, jestli máte z toho návratu radost a cítíte, že to byl správný krok.

Jsem nesmírně šťastný, že můžu zase závodit a být součástí Světového poháru. Na druhou stranu ale nezastírám, že mě výsledky mrzí. Je to risk, se kterým jsem do toho šel a který je součástí sportu. Všichni jsme počítali s tím, že to takhle může skončit. Musím dát hlavu vzhůru a zpátky do práce.

Jak teď vypadá váš trénink? Je stejný, jako když jste vítězil?

Ne, svou fyzickou přípravu jsem úplně změnil. Možná je to důvod těch výsledků, nevím, ale cítím se silný. Můj styl lyžování je víceméně stejný, ale je v něm zjevně nějaký problém, to je evidentní.