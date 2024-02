Laegreid po triumfu ve sprintu: Věděl jsem, že mě trať vysaje. Říkal jsem si, drž tempo a uvidíš

V sezoně nevyhrál žádný závod Světového poháru, přesto si z Nového Města na Moravě odveze po prvním individuálním startu premiérový titul mistra světa. Řeč je norském biatlonistovi Sturla Holm Laegreidovi, který si heroickým výkonem ve sprintu získal fanoušky ve Vysočina Areně. Od zpravodaje z místa Nové Město na Moravě 9:13 11. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zlato ze sprintu mužů získal norský biatlonista Sturla Holm Laegreid | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ještě po druhé střelecké položce to ve sprintu na mistrovství světa v biatlonu vypadalo na obhajobu vítězství Nora Jonhannese Bö. Přesto si v posledním běžeckém okruhu v Novém Městě na Moravě dojel pro životní zlato jeho krajan Sturla Holm Laegreid.

Laegreid dokázal na posledním kilometru porazit i tak fenomenálního běžce, jakým je právě Johannes Thingnes Bö, a zaslouženě vybojoval první individuální zlatou medaili na mistrovství světa.

„Dobře jsem věděl, že ze mě speciálně tahle vysaje v posledním úseku poslední zbytky sil, a proto jsem si jenom v duchu říkal - Sturlo, drž si svoje tempo a uvidíš, co se stane. Vnitřně jsem cítil, že jestli někdy můžu vybojovat ve sprintu světové zlato, tak je právě teď,“ okomentoval poslední úsek závodu šestadvacetiletý Nor, kterého přitom ze začátku letošního ročníku trápily nevyrovnané výkony.

Sturla Holm Laegreid is the new sprint world champion 🇳🇴🥇



Incredible scenes in Nove Mesto as Laegreid knocks Johannes Thingnes Boe into second place with a phenomenal finish 💨#biathlon | #NMNM24 pic.twitter.com/kPyidB2Ouu — Eurosport (@eurosport) February 10, 2024

„Byla to pro mě sezona plná vzestupů a pádů. Po nevydařeném úvodu ve Švédsku pro mě bylo velmi těžké dostal se myšlenkami zpátky do boje o vítězství. V předchozích měsících jsem ale ze sebe v přípravě vydal to nejlepší. To, že jsem světovým šampionem je pro mě jako sen. Nedokážu to přesně popsat, je to prostě něco neuvěřitelného,“ popisuje Laegreid.

Z vítězství svého svěřence se pak v cíli radoval i francouzský kouč norských mužů Siegfried Mazet. „Začali jsme trpělivě odstraňovat všechny nedostatky a tvrdě pracovali na technice střelby. A tady je výsledek - cílem Sturla projel se dvěma nulami. Učí se a stále se chce zdokonalovat, a to je přesně to, co z něj dělá skutečného šampiona,“ řekl Mazet.