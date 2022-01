Dělám chyby na které nejsem zvyklá, lituje lyžařka Dubovská. Do olympiády chce už jen trénovat

Ještě po úvodních závodech v sezoně se s ní dalo počítat do širšího okruhu adeptek na medaili na olympijských hrách.

V posledních týdnech ale lyžařka Martina Dubovská bojuje s tím, aby se udržela na trati a po 18. místě místě ve Světovém poháru vynadala sama sobě za své chyby.

„V cíli to byl totální stres. Byla jsem tu až do poslední závodnice a byl to velký stres, abych byla ve druhém kole,“ svěřila se v rozhovoru pro Radiožurnál.

Málem to potřetí za sebou nevyšlo, což by pro Martinu Dubovskou bylo velkým zklamáním. Poté, co se v posledních letech dostala mezi nejlepší slalomářky světa, odjížděla by na olympijské hry do Pekingu se třemi pokaženými starty v řadě.

„Dělám chyby na které nejsem zvyklá, tak na nich musím zapracovat na jejich odstranění a pak to bude lepší. Určitě jsem ale vděčná, že byla ve druhém kole,“ dodala.

Souvisí to s tím, že se snaží jezdit agresivněji. Dubovská dříve ze slalomu nevypadávala, ale to se poslední dobou změnilo.

„Celý život jsem jezdila bez chyb a teď, když jezdím rychleji, dělám chyby. Neumím se z toho tak rychle vzpamatovat a jít dál. V tréninku mi to jde lépe, než v závodě, tak to bychom také potřebovali dostat do závodu, aby to byly ty jízdy, které jezdím. Ty poslední závody se mi nějak nepodařily,“ lituje svěřenkyně trenéra Andreje Prevuzňáka.

Tím myslí hlavně svůj výkon, ale za body za 18. místo je vděčná, protože jí pomohou vylepšit pozici ve Světovém poháru a také jí dají klid na závěrečný trénink.

„Teď si trochu odpočinu a začneme trénovat v Jasné a pokud budou dobré podmínky, tak až do odletu na olympiádu.“ Do té doby se bude Dubovská vídat jen se svým koučem a pokusí se tím snížit šanci, že by před cestou do Číny neprošla testem na koronavirus.