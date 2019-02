Škoda, že nebylo víc tréninků, říká Koudelka před startem šampionátu. Doma nemají Češi kde skákat

V konkurenci běžců a sdruženářů jsou skokani na lyžích asi největší českou nadějí na mistrovství světa v klasickém lyžování v Seefeldu a Innsbrucku. I když se s nimi na medailová místa nepočítá, minimálně o jednoho skokana je zájem i u zahraničních novinářů. Innsbruck/Rakousko 10:41 23. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman Koudelka na tréninku před mistrovství světa. | Foto: Matthias Schrader | Zdroj: ČTK/AP

Na otázku polského žurnalisty, jestli je momentálně lepší Kamil Stoch, nebo Japonec Rjoju Kobajaši, nejdřív Roman Koudelka odpověděl v žertu, pak se ale přeci jen nechal ochotně navést k tomu, aby jednoho z nich jmenoval.

„V tuhle chvíli bych určitě spíš favorizoval Kamila Stocha,“ řekl český skokan. Otázku, jestli by on sám mohl bojovat o stupně vítězů, už ale od Poláka nedostal. Koudelkovy ambice se nezměnily ani příjezdem od Innsbrucku. Vidí se s aktuální formou kolem 20. místa na mistrovství světa.

Na akci, kam se jezdí bojovat o medaile, ale přijela česká reprezentace vlastně tak trochu i potrénovat.

„Škoda, že nebylo víc tréninků. Mělo být šest oficiálních tréninků, nakonec se to zkrátilo na čtyři, ale i tak je to pro nás důležité, protože když nemáme kde trénovat, tak by nám to mělo pomoct,“ řekl Koudelka Radiožurnálu.

Česko má na šampionátu v klasickém lyžování samozřejmě i další zástupce - běžce na lyžích v Seefeldu a závodníky v severské kombinaci, která spojuje právě skok a běh. Z výše jmenovaného by skokanská parta kolem Koudelky mohla pomýšlet nejvýš vzhledem k dosavadním výsledkům v sezoně.

„Asi jsme těch pět, kteří dokážou ve Světovém poháru skočit. Když byly nějaké závody týmů, tak jsme vždycky všichni skočili na nějaké úrovni, že to dopadlo docela dobře na šesté nebo sedmé místo,“ říká o české partě skokanů její člen Viktor Polášek.

Do prvního ze dvou závodů světového šampionátu nastoupí v neděli po 14.30 ještě s krajany Romanem Koudelkou, Čestmírem Kožíškem a Tomášem Vančurou.