Jsou obří výletní lodě zbytečný luxus? Mají extrémní dopad na klima, varuje environmentalista

Největší výletní loď Ikona moří má za sebou první plavbu. Jde o zbytečný luxus? Nebo jsou plavby díky novým technologiím environmentálně udržitelné? „Je pravda, že se snaží dopady na životní prostředí minimalizovat. Ale pořád jde o způsob trávení času s extrémním dopadem na klima,“ míní enviromentalista Jan Hollan. „Ikona má plynový pohon. Není to o nic větší zatížení než pobyt v hotelu na pobřeží,“ říká Jiří Belinger z Asociace lodního průmyslu. Pro a proti Praha 0:10 7. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ikona moří je podle Bellingera v podstatě normální pojízdná elektrárna. Hollan upozorňuje, že metan mohutně přispívá ke globálnímu oteplování | Zdroj: Profimedia

Pobyt na výletní lodi je podle Hollana sice s tím v hotelu srovnatelný, ale rozdíl v dopadu na životní prostředí je řádový.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 První okružní plavbu největší výletní lodi světa Ikona moří provází ostrá kritika ekologů. Debatují enviromentalista z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR Jan Hollan a člen vedení Asociace lodního průmyslu Jiří Belinger

„Řekněme, že spotřeba oxidu uhličitého na těchto obrovských plovoucích ostrovech je desetkrát větší. Je to pochopitelné, celé je to poháněno elektřinou, která se musí vyrobit. Takže je to nesouměřitelné s jakoukoliv jinou pobytovou činností. Různé publikace uvádějí, že je to osmkrát až dvacetkrát horší. Prostě plovoucí ostrov, zábavní město, má obrovskou spotřebu,“ zdůrazňuje enviromentalista z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd a brněnské Masarykovy univerzity.

Bellinger připomíná, že Ikona moří je díky tlaku ekologů místo dieselového motoru, který spotřebovává tradiční lodní paliva velmi nízké kvality, poháněna zkapalněným zemním plynem známým jako LNG.

S tím, že je to z hlediska klimatu škodlivější kvůli únikům metanu, jak poukázal například ředitel námořního programu Mezinárodní rady pro čistou dopravu Bryan Comer, Bellinger nesouhlasí.

Nadšenci použili na stavbu místní jasan i dub z Velkých Pavlovic. V Oslavanech vypluje vikingská loď Číst článek

„Zkapalněný plyn je dnes používán jako ekologické palivo pro malé plynové elektrárny, které jsou v Německu i po celém světě. Ty mají ještě trochu větší odpad než tato loď, protože ta nemá turbínové motory, ale upravené pístové, kde je možné lépe regulovat čistotu spalování a na to navazující odlučovače,“ vysvětluje.

Hollan připouští, že emise CO2 ze zkapalněného metanu, které vzniknou při pohonu na LNG, jsou o třetinu nižší než u kapalných ropných paliv. Podle něj je ale podstatné, aby úniky nebyly žádné, připadně jen zlomky procent.

„Je slib, že se to bude u této lodi monitorovat a hlídat. Uvažuje se i o tom, že by úniky z takových lodí hlídaly satelity. Prostě ty úniky musí být naprosto minimální, ale ne nulové. Protože jakmile jsou tam kompresory, potrubí, spoje a podobně, vždy nějaké úniky jsou,“ připomíná.

Za úniky obrovské peníze

Hollan také upozorňuje, že metan mohutně přispívá ke globálnímu oteplování.

Loď s číslem popisným, velkou vanou i vlastní popelnicí. Život na Seině je dnes už hlavně pro bohaté Číst článek

„Metan se časem v atmosféře rozloží a často se počítá vliv na stoleté oteplení, ale nás zajímá hlavně to krátkodobé, během nejbližších 5 až 10, snad 20 let. Podstatné je dnešní infrastrukturu monitorovat a za úniky platit obrovské peníze. Protože, když uteče pár procent paliva, tak to cenu pohonu neovlivní. Kdyby se za to platily velké peníze, už by to ovlivnit mohlo.“

„Ostatně za všechna fosilní paliva by se měly platit velké peníze všude, nejen v elektrárnách na pevnině, ale i v letadlech a na lodích,“ naznačuje enviromentalista.

Ikona moří je podle Bellingera v podstatě normální pojízdná elektrárna.

„Žádný z motorů nepohání přímo hřídele, ale všechny jsou propojené na baterie a veškeré pohony slouží a jsou hnány elektřinou. V případě, že by unikal plyn například při tankování, doplňování paliva nebo provozu, hrozí výbuch zařízení nebo požár. Vše musí být velmi dobře utěsněné. Je to vlastně to samé, jako když přepravujeme kapalný plyn pro potřeby ČR do terminálů na břehu moře v Německu, v Holandsku a odtamtud potrubím k nám,“ srovnává.

Poslechněte si celou debatu ze záznamu výše.