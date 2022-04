Facebook chtěl oslabit dosah dezinformačních příspěvků. Kvůli chybě jej ale půl roku zvětšoval

Chyba v algoritmu sociální sítě Facebook několik měsíců zesilovala viditelnost problematických a dezinformačních příspěvků. Chyba je přitom spojená se změnami, které Facebook provedl proto, aby oslabil negativní dopady této sociální sítě. Jak se ale ukázalo, vedla opakovaně k opačnému výsledku. New York 12:43 4. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Chyba v algoritmu sociální sítě Facebook několik měsíců zesilovala viditelnost problematických a dezinformačních příspěvků (ilustrační foto) | Foto: Dado Ruvic/Illustration | Zdroj: Reuters

Jak píše technologický zpravodajský server The Verge, chyba sociální sítě Facebook souvisí s takzvaným Downrankingem. To jsou úpravy algoritmu, které podle Facebooku měly pomoci vyřešit problém s často manipulativními nebo nepravdivými zprávami.

Downranking měl snižovat dosah příspěvků, které Facebook vyhodnotil jako rizikové - tedy takové, které porušují komunitní pravidla sítě, nebo je uživatelé nebo kontrolní umělá inteligence nahlašovali coby problematické.

Šéf Facebooku, dnes přejmenovaného na společnost Meta, Mark Zuckerberg o zavedení takového mechanismu mluvil od roku 2018.

Facebook vnitřním šetřením zjistil, že uživatelé sítě mají tendenci přirozeně víc reagovat na šokující a provokativní obsah, který v aplikaci vidí ve svém NewsFeedu. A reakce nebo sdílení pak zvyšuje viditelnost takových příspěvků pro ostatní.

Ve výsledku to znamená, že různé senzacechtivé a provokativní příspěvky měly výrazně vyšší dosah, než obyčejné příspěvky o tom, co si kdo myslí, co dělá apod.

Toho začaly využívat mimo jiné politické subjekty aktivní na Facebooku, stejně jako uživatelé a subjekty, které šířily obsah, který je buď nenávistný, nebo nenávist a spory mezi lidmi vyvolává.

Nahota, násilí i propaganda

Facebook proto nechal upravit algoritmus, který rozhoduje o tom, co jako uživatelé uvidíme a to tak, aby dosah politických příspěvků systémově zmenšil.

Ne vždy to ale úplně fungovalo. První nedostatky systému se podle mluvčího firmy Meta objevily v roce 2019. Reálně se ale prý začaly projevovat loni v říjnu. Co přesně chybu způsobilo, to firma neoznámila, kromě toho, že se 11. března povedlo ji odstranit.

Během necelého půl roku upravený algoritmus opakovaně způsobil to, že systém několikrát výrazně víc zviditelňoval příspěvky označené externími ověřovateli jako dezinformační. Jak píše web The Verge, týkalo se to příspěvků, které zobrazovaly nahotu, násilí a například i propagandu ruských státních médií.

Celosvětově takové příspěvky kvůli chybě v algoritmu vidělo až o třetinu víc uživatelů, než běžné příspěvky.