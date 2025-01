Regulace sociálních sítí není cenzura, po Muskovi chceme transparentnost, vysvětluje Gregorová

Vlivní členové Evropského parlamentu se obávají, že Evropská komise po nástupu Donalda Trumpa ustoupí od prosazování regulace sociálních sítí, které požaduje Evropský akt o digitálních službách. „Nejen čínský TikTok, ale už i X Elona Muska jsou sítěmi, kterým nejde o maximalizaci zisku, jako tomu bylo dosud, ale snaží se prosazovat politickou agendu,“ vysvětluje europoslankyně Markéta Gregorová (Piráti) v pořadu Interview Plus. Interview Plus Praha 10:24 23. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Gregorová odmítá, že by akt o digitálních službách vedl k cenzuře, naopak požaduje větší transparentnost algoritmů | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Musk už obsah na síti X přestal regulovat a ve Spojených státech se ke stejnému kroku rozhodla i společnost Meta Marka Zuckerberga, která provozuje sociální sítě Facebook nebo Instagram.

„Trump už oba nechal takzvaně políbit prsten, u nás ale stále platí evropské zákony. Zákon o digitálních službách je v platnosti a všechny tyto platformy, které budou chtít v Evropské unii působit, tak ho budou muset dodržovat. Obáváme se ale, že jednání s těmi platformami teď bude násobně těžší,“ připouští politička.

Gregorová odmítá, že by akt o digitálních službách vedl k cenzuře, naopak požaduje větší transparentnost algoritmů, aby o tom, co uživatelé uvidí, nerozhodoval jen Elon Musk nebo Komunistická strana Číny.

„Cenzura je to, že něco utajíte, nebo potlačíte. Ten zákon naopak nastavuje víc pravidel proti neopodstatněnému mazání obsahu,“ dodává s tím, že kritici normy ji nejspíš vůbec nečetli.

Zároveň nevěří, že by Elon Musk vyhověl výzvě Komise, aby do 15. února dodal dokumentaci k fungování algoritmů na síti X. „Termín úzce koresponduje s volbami v Německu, do kterých Musk velmi aktivně zasahuje a podporuje AfD. Má svůj politický zájem a nemá důvod Komisi prozrazovat, jak volby ovlivňuje,“ poznamenává.

Obrana demokracie

Výsledky nezávislých studií podle Gregorové ukazují, že během loňských voleb do Evropského parlamentu byla třeba na TikToku disproporčně protežovaná právě Alternativa pro Německo.

„I když lidé hledali úplně jiné politické strany, zobrazovaly se jim jen příspěvky od kandidátů AfD. Toho se kvůli Muskovým vyjádřením nyní obáváme i na X,“ uvádí.

Pokud Musk podklady nedodá, rozběhne se proces, na jehož konci může být pokuta až do výše šesti procent celosvětového obratu, případně zákaz působení na evropském trhu. Gregorová přiznává, že takový krok by byl ještě kontroverznější než v případě čínského TikToku.

„Já se ale domnívám, že ten zákon o digitálních službách je extrémně důležitý pro ochranu našich demokracií. A pokud je chceme zachovat a nechceme tady hajlující lidi na inauguracích našich prezidentů, tak se potřebujeme bránit,“ zdůrazňuje.

Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus.