Před drony budou neviditelní. Vojáky dokáže ochránit speciální maskovací síť, vymysleli ji Češi

Jako z Harryho Pottera fungují pláště, které umějí udělat vojáky neviditelnými před nepřátelskými drony. Vymysleli je a vyrobili čeští experti. V ostrém boji ponča v barvě khaki testovaly a nadále používaly speciální jednotky ukrajinské armády. Vojáci mají o speciální maskovací sítě obrovský zájem. Jako první si je objednal projekt Dárek pro Putina.

Ostřelovač leží v mělké jámě zamaskovaný na první pohled obyčejnou sítí zhruba kilometr od ruských zákopů. Na pozici na kraj remízku se doplazil před půlnocí, a kdyby neměl tohle speciální pončo, zářilo by teď ve tmě jeho rozehřáté tělo jako lampion. Právě teplo, které člověk vyzařuje do okolí, detekují drony svými infračervenými kamerami.

Pod pláštěm je ostřelovač schovaný celý a operátor dronů by musel mít velké štěstí, aby muže dokázal objevit. Voják patří do speciální jednotky Kraken s kódovým označením A 0458. Její velitel po testu v ostrém boji poděkoval výrobci české firmě 4M Tactical. A zároveň požádal o dodávku 400 maskovacích sítí.

„Máme od různých ukrajinských jednotek skvělé ohlasy a dohromady žádosti asi o 30 tisíc ponč. Zatím jich vojáci v boji používají asi patnáct,“ říká pro Radiožurnál Radek Duchek, ředitel 4M Tactical, která patří do holdingu Colt CZ.

Radek Duchek, ředitel 4M Tactical | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Firma má pronajatou rozlehlou vilu v okrajové části Prahy, kde se právě sklání dvě ženy nad obyčejnými šicími stroji. Neobyčejný je ovšem materiál, ze kterého plášť šijí a na který právě přišívají třepetavou kamufláž.

„Podle mě je to gamechanger,“ mluví o zásadní změně Duchek, který je bývalý voják speciálních sil české armády a své zkušenosti prodává právě při výrobě vojenské výstroje.

„Měli jsme v Afghánistánu leteckou podporu, lepší vybavení a lepší zbraně. To byla nesymetrická válka. Překvapit ale nepřítele na Ukrajině v současné symetrické válce je skoro nemožné. Takže když oblečete dvě stě lidí do neviditelných plášťů a pošlete je za linie nepřítele, vyvoláte v jeho řadách paniku. To je obrovská výhoda,“ doplňuje.

‚Neviditelní‘ vojáci i auta

Princip speciálního materiálu InfraHex je založený na tom, že nepropouští teplo z vojákova těla do okolí. A ten je tak pro infračervené kamery dronů neviditelný. Materiál vymysleli vývojáři nanovláken z české firmy Respilon a její ředitel Radek Socha s tím úspěšně objíždí zbrojařské veletrhy.

Radek Socha, ředitel Respilonu nad speciálním materiálem | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

„Máme z toho samozřejmě extrémní radost. Tento materiál je na rozdíl od ostatních velmi tenký a velmi lehký. Je prodyšný a voděodolný, takže funguje i za deště, což mnoho ostatních nefunguje. Takže je unikátní,“ vysvětluje Socha.

Výroba materiálu je složitá. Technologie má osm fází. Materiál musí uzrávat. Vývojáři na něm pracovali téměř dva roky.

„Napadlo nás to právě, když začala ruská válka na Ukrajině. Materiál se dá použít nejenom na maskování vojáků, ale i vozidel. Stačí přehodit přes rozehřáté auto náš plášť a okamžitě se ztratí z dohledu infračervených kamer. Ze začátku vývoje jsme měli dokonce opačný problém. Plášť tak dobře ‚chladil‘, že maskované objekty byly ve srovnání s okolím naopak vidět,“ líčí dál Socha.

Jeden muž zmizel | Foto: 4M Tactical

Neviditelné pončo a odezva ukrajinských vojáků zaujaly i projekt Dárek pro Putina. Jeho spoluzakladatel Martin Ondráček na ně proto vyhlásil sbírku. V prvních dnech přinesla skoro milion korun. „Celkem vybíráme na 333 plášťů, sbírka je na šest milionů korun,“ upřesňuje Ondráček.

Ostrý test na východní Ukrajině | Foto: 4M Tactical

Polovinu maskovacích sítí zaplatí Dárek pro Putina, druhou polovinu podle Ondráčka společnost Colt CZ. „Máme radost také z toho, že materiál vymysleli lidé v české firmě a ponča vyrobila česká firma. Přesně to chceme, abychom za sbírkou byly nejen české ruce, ale i české mozky,“ doplňuje Ondráček.

Zájem ukrajinských vojáků je sice obrovský, ale ponča jsou kvůli náročnému vývoji a testování drahá. Jedno vychází řádově na několik tisíc eur. „Kromě Ukrajinců testují pláště také americké speciální síly, Finové a Dánové. Je to trend. Válka dronů si tohle vyžaduje,“ říká Duchek.

Neviditelné pončo se dá zabalit do malého balíčku. V případě potřeby je možné ho do patnácti sekund rozbalit a použít jako bezpečný úkryt před prolétajícím dronem. Účinnost maskování tepelné stopy je podle výrobce až 96 procent.

Ukrývání vozidel | Foto: 4M Tactical