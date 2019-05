Ještě dva lety. NASA a Roskosmos se dohodly, že loď Sojuz může dopravit na ISS americké astronauty

Ruská kosmická agentura Roskosmos a její americký partner Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) se domluvily, že kosmická loď Sojuz může v budoucnu dopravit ještě dva americké astronauty k Mezinárodní vesmírné stanici. Oznámila to agentura Interfax s odvoláním na informaci Roskosmosu. Jeden start za americké účasti by se mohl uskutečnit letos na podzim, druhý příští rok na jaře. Moskva 8:47 16. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruská kosmická agentura Roskosmos a její americký partner Národní úřad pro letectví a vesmír se domluvily, že kosmická loď Sojuz může v budoucnu dopravit ještě dva americké astronauty k Mezinárodní vesmírné stanici (ilustrační snímek) | Foto: Maxim Shipenkov/Pool | Zdroj: Reuters

Podle smlouvy mezi Roskosmosem a NASA, na níž se Interfax odvolává, jde hlavně o pojistku pro případ, že vzniknou problémy kolem amerických kosmických lodí Crew Dragon, které chce k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) vysílat soukromá společnost SpaceX. Pokud by z nějakých důvodů nemohli astronauti na ISS dorazit, mohlo by to podle expertů ohrozit provoz celé stanice.

NASA v minulých letech po ukončení programu raketoplánů Sojuzy hojně využívala, postupně se ale chce spolehnout na americké aparáty.

Březnový testovací let rakety Crew Dragon bez posádky na ISS byl úspěšný, při nedávném nezdařeném testu na zemi byla ale loď zničena. Podle dostupných informací šlo o rutinní statický test se zažehnutím motorů provedený na floridském Mysu Canaveral.

Jaké bude mít tato nehoda důsledky, není jasné. Bude ale nejspíš znamenat posun v časovém harmonogramu příprav a plného zprovoznění přepravy posádek na ISS lodí Crew Dragon. První testovací let už s astronauty se plánoval na červenec.

‚Zlodějina nemá konce‘

Zároveň ale šéf ruských vyšetřovatelů Alexandr Bastrykin podle agentury TASS oznámil, že se v Roskosmosu krade po miliardách a zlodějina nemá konce. Vyšetřovací výbor, obdoba amerického FBI, pracuje podle něj v kosmické agentuře pět let, ale „konce se nedobral“.

„Technika je jednoduchá - nejdřív dostat za hranici peníze, a za nimi pak i samotného pachatele,“ řekl Bastrykin. Narážel nejspíš na informace o osudu Jurije Jaskina, ředitele výzkumného ústavu vesmírných přístrojů, který údajně pod záminkou služební cesty uprchl na Západ. Ředitelovo působení v ústavu, spadajícího pod Roskosmos, nyní prověřuje tajná služba FSB.

Již v únoru se v médiích objevily zprávy, že vnitřní kontroly v Roskosmosu, které nejspíše nařídil sám prezident Vladimir Putin, vedly ke spuštění 14 trestných řízení. Rozkrádání a korupce jsou pokládány za jednu z hlavních příčin neúspěchů v ruském vesmírném programu.

Šéf Roskosmosu Dmitrij Rogozin slíbil zavést v organizaci pořádek, napsala agentura TASS. „Budeme muset zavést pořádek, vypracovat finanční a hospodářský audit. Ne všem se to líbí, ale touto cestou se vydáme,“ řekl Rogozin. Roskosmos se podle něj musí zbavit „špatností“ a pustit se do práce, kterou od něj všichni čekají.

„Rusko musí soupeřit s velkými zahraničními konkurenty díky kompetentnosti a semknutosti, jak tomu bylo v sovětských dobách. Tento proces ale provázejí protitlaky,“ řekl bez dalšího upřesnění.