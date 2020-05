SpaceX vyšle v týdnu do vesmíru své první astronauty, připravila pro ně speciální kombinézy

Společnost SpaceX se nadcházející týden pravděpodobně stane první soukromou společností, která vynese astronauty na oběžnou dráhu. Historický milník se neobejde bez notné dávky stylu: Dva americké astronauty oblečené do uhlazených bílých kombinéz s černým proužkem k elegantní kosmické lodi odveze neméně elegantní luxusní vůz Tesla. Informovala o tom agentura AP. Washington 19:46 24. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Astronauti Robert Behnken a Douglas Hurley | Zdroj: Twitter/ NASA

Astronauti Robert Behnken a Douglas Hurley by měli 27. května ve 22.33 SELČ odstartovat ve vesmírné lodi Crew Dragon nesené raketou Falcon 9 k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS), kam dorazí další den. Bude to první Američany pilotovaný let v americké lodi z území USA od roku 2011, kdy skončil program raketoplánů.

Pokud se celá mise vydaří, stane se SpaceX první soukromou firmou, jíž se podařilo dopravit lidskou posádku na ISS a zpět na zem. Podle SpaceX si tato historická mise zaslouží co nejlepší design.

S nápadem sladit obleky s vozidlem i lodí přišel zakladatel Tesly i SpaceX Elon Musk, který je velkým fanouškem science-fiction i okázalého přepychu.

„Je to opravdu parádní a myslím si, že nejlépe potvrdil můj desetiletý syn, který mi řekl, že jsem teď opravdu ‚cool‘,“ uvedl Hurley. SpaceX podle něj na vnějším designu lodi nijak nešetřil. „A stejně usilovně pracovali i na tom, aby všechno perfektně pracovalo i vevnitř,“ dodává astronaut.

Obleky jsou ušité astronautům na míru. Při jejich vývoji na prvním místě stála bezpečnost, ale snaha ohromit těsně následovala, poznamenává AP.

„Je důležité, aby byly obleky pohodlné a také inspirativní,“ uvádí ředitel mise Benji Reed. „Hlavně jsme je ale navrhli tak, aby byla posádka v bezpečí,“ dodává.

Američané při svých vlastních misích používali pytlovité ostře oranžové obleky, které kromě astronautů proslavily i filmy jako Armageddon nebo Vesmírní kovbojové. Podle Behnkena měly tyto kombinézy vlastní šarm. On i Hurley si je oblékli dvakrát při předchozích misích.