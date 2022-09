‚Nacher je nejlepší, Nagyová je bezpráví.‘ Expremiér Babiš je s výsledky voleb spokojený

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš chválí své kandidáty v komunálních a senátních volbách. V rozhovoru pro Radiožurnál ocenil především výsledek Jany Nagyové, která za hnutí ANO kandidovala proti současnému předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS). Těší ho i výsledek pražských voleb. „Sněmovní volby v roce 2021 jsme prohráli hlavně Praze, kde jsme měli asi jenom čtrnáct procent. A teď to vypadá na něco přes dvacet, takže to je velký úspěch,“ říká. Rozhovor Praha 20:36 24. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš v rozhovoru pro Radiožurnál chválil kandidáty ANO za volební výsledky | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Před chvílí jsme mluvili s premiérem Petrem Fialou (ODS) a zmínili jsme se také o výsledcích senátních voleb ve volebním obvodě Jihlava, kde jste velmi intenzivně podpořil Janu Nagyovou z hnutí ANO. Co budete dělat mezi prvním a druhým kolem směrem k této kandidátce?

Budu u soudu, pane redaktore.

Celý týden?

No, ve středu je volno. Jenom v pondělí, úterý, ve čtvrtek a v pátek. Ale snad nás pan soudce pustí večer někdy na nějaký mítink. Ale je to skvělý úspěch, protože paní Nagyovou nikdo nezná.

Musím říct, že jsem úplně v šoku, co jsem si všechno přečetl o panu Vystrčilovi. Začínal v Občanském fóru 1990 a v roce 1991 byl už v ODS. Neuvěřitelná kariéra. Když si to člověk nepřipomene, tak tomu ani neuvěří.

Promiňte, je na tom něco odsouzeníhodného, na té kariéře?

Určitě. Prosím vás, jako předseda Senátu by se měl minimálně naučit anglicky. Když jsme byli na americké ambasádě s prezidentem, tak jsem tam seděl a neuměl si objednat ani kafe. No tak to je problém.

A měl by bojovat za české občany, ne za Tchaj-wan, kde poškodil vývoz českých automobilek do Číny, a za Ukrajinu. Ale on je zvolen tady za české občany a to se nijak neprojevilo. Aspoň jsem se to nikde nedočetl. Říkal, že si mají lidé zálohy zaplatit sami.

Už začínáte kampaň před druhým kolem na Jihlavsku.

To ne, já čtu titulky. Vždyť média říkají pravdu, tak to čtu. Jenom to opakuji.

Média říkají pravdu?

No tak vy to říkáte. Já jsem měl zase ten inzerát… Ale přečtete si na facebooku ten monitoring Vystrčila, neuvěříte vlastním očím.

On se vůči tomu trochu ohrazoval v našem vysílání. Říkal, že tam nemáte pravdu.

To psali novináři.

Už třeba neučí na vysoké škole, která byla ve výčtu funkcí.

No tak to je sběratel funkcí.

Nagyová je bezpráví

A jak důležité tedy pro vás osobně je, pane předsedo, aby v Jihlavě zvítězila ve druhém kole paní Nagyová?

Tak je to střet bezpráví a toho polistopadového kartelu, jak jsem o tom mluvil ve sněmovně. Víte, co to je?

Bezpráví? Jestli víme, co je to bezpráví?

Bezpráví je Nagyová, která měla smůlu, protože Čapí hnízdo je samozřejmě vymyšlená věc, 15 let stará. A když to státní zástupce zastavil 30. 8. 2019, tak kdo nás poslal před ten soud? No přece produkt polistopadového kartelu pana Pospíšila, bývalého ministra spravedlnosti za ODS, teďka za TOP 09, namočené v Dozimetru (korupční kauze na pražském magistrátu a v dopravním podniku – pozn. red.).

A nejvyšší státní zástupce, bezskrupulózní kariérista, nás nechal stíhat. A proto tam jsme. Proto je to politicky motivované trestní stíhání. Neříkám, že je to soud. Doufejme, že zvítězí pravda a že máme nezávislou justici a že to dopadne dobře.

A o tom, co jste teď popsal, je druhé kolo senátních voleb v Jihlavě?

Ne. To je bezpráví, paní Nagyová, které zničili život. Která se rozvedla, má dvě děti, neumí vysvětlit… Živí se prací, ne jak pan Vystrčil politikou. A proti, on jako typický reprezentant těch lidí, kteří tuto zemi vlastně rozvrátili, rozprodali. Proto nám tady nic už pořádně nepatří. A on je taková tvář.

Pane expremiére, když se podíváme – a ano, uznávám, že zatím není sečteno tolik, aby už jsme mohli dát nějaký závazný komentář – na to, jak si vede zatím hnutí ANO ve volbách v hlavním městě v Praze. Jaký je k tomu váš komentář?

Tak Patrik Nacher ukázal v debatě jasně, že je nejlepší. Že mluví k věci, že i ve sněmovně je skvělý rétor, má dobré znalosti. Takže je to úspěch, protože sněmovní volby v roce 2021 jsme prohráli hlavně v Praze, kde jsme měli asi jenom čtrnáct procent. A teď to vypadá na něco přes dvacet, takže to, že jsme na druhé pozici, je velký úspěch v Praze.