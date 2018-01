Hilšer voličům slíbil, že nezmizí ze scény. Ve druhém kole by 'rozhodně vybral Drahoše'

Prezidentský kandidát Marek Hilšer je rád, že do druhého kola prezidentské volby postoupil bývalý šéf Akademie věd Jiří Drahoš. Překvapilo ho, že stávající prezident Miloš Zeman nedostal o něco více hlasů. Nechce nikomu radit, jak má za dva týdny volit, ale sám by si rozhodně vybral Drahoše. Řekl to na brífinku k výsledkům voleb.

