Ovčáček mlží. Proč Zeman chyběl v povolebním rozhovoru TV Barrandov? 'Řešíte nesmysly,' vzkazuje mluvčí

SMS konverzace s Jiřím Ovčáčkem

iROZHLAS.cz: Z jakého důvodu se pan prezident neúčastnil slibovaného pořadu na TV Barrandov v 18:30? Co bylo důvodem? A bude za pořad náhrada?

Jiří Ovčáček: Pan prezident v těchto dnech nebude poskytovat žádné rozhovory. Proto jsem všechny žádosti odmítl.



Proč tedy TV Barrandov rozhovor avizovala? Televize uvedla, že jste jim rozhovor „opakovaně přislíbili“, ale poté došlo k „nenadálým změnám v programu“ pana prezidenta. O co se jednalo?

Řešíte nesmysly. Chápu, že vás včerejšek (sobota; pozn. red.) zdrtil, ale neměla byste to opravdu přehánět. Jste zaměstnankyní média veřejné služby, ne aktivistkou. Odpověď jste obdržela. Jasnou.



Dovolím si vám připomenout, že tu nejste od toho, abyste hodnotil moje otázky či mou práci. Coby státní úředník máte v popisu práce odpovídat na otázky médií, jedné jste se prozatím vyhnul a nahradil jí osobním útokem. Odpovíte, prosím, či nikoli?

Už jsem vám odpověděl. Chovejte se laskavě slušně.