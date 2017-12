Ovčáček o debatě s prezidentskými kandidáty: Že bych na Barrandově zastupoval Zemana, je lež

Televize Barrandov nepozvala do diskuze prezidenta Miloše Zemana, ale přímo jeho mluvčího Jiřího Ovčáčka. Oslovila rovněž tři prezidentské kandidáty - Jiřího Drahoše, Michala Horáčka a Mirka Topolánka. Účast ale potvrdili jen Horáček a Ovčáček. Ten bude v pořadu vysílaném 2. ledna vystupovat v roli mluvčího prezidenta, jak v pátek potvrdil ve vysílání Radiožurnálu. Televize ve čtvrtek uvedla, že výběr hostů je čistě její záležitostí. Praha 14:05 29. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tiskový mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček (archivní foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Proč televize Barrandov, kde prezident každý týden vystupuje, pozvala do debaty prezidentských kandidátů právě vás, a ne prezidenta?

Tak to by měla být otázka, která by měla být položena právě televizi Barrandov.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jiří Ovčáček vystoupí v debatě TV Barrandov jako mluvčí prezidenta Zemana

Vy jste se jí neptal?

Rozhodně ne. Já jsem přijal pozvání a neměl jsem důvod se ptát. Já neodmítám pozvánky do diskusí, nestraním se debat ani v médiích, která nejsou panu prezidentovi nakloněna. Není to můj styl. Byl jsem v uplynulém období pozván například do Arény Jaromíra Soukupa...

Ale to nebyla debata prezidentských kandidátů.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vytýkala po tomto vysílání, že jsem příliš bránil pana prezidenta. Patrně televize Barrandov usoudila, že v rámci vyváženosti pozve i další účastníky. Myslím si, že to je legitimní, a jsem velmi rád, že Michal Horáček se drží hesla, kterého se držím i já. To znamená, že člověk by měl diskutovat s každým člověkem, který o to má zájem a neměl by rozdělovat, jestli někdo více, nebo méně. Takže se na to velmi těším.

A pokusila se televize Barrandov oslovit pana prezidenta? Znovu připomínám, že tam každý týden vystupuje.

Nepokusila. Pokud by tak učinila, tak by to ostatně bylo mým prostřednictvím. Přímo jsem byl osloven já s žádostí o účast 2. ledna v tomto pořadu, a to již v průběhu tohoto týdne. Já jsem neměl vůbec žádný problém, okamžitě jsem odpověděl, že ano. Poté jsem byl dotazován ohledně účasti dalších.

Znovu říkám, že nejsem příznivcem toho si nějakým způsobem vybírat. Na debaty chodím, pokud mi to čas dovoluje. Do veškerých debat.

„A co je na tom špatného, paní redaktorko? To přece je… Vy říkáte, že není možnost pozvat si na debatu lékařů například soustružníka nebo pracovníka z nějaké firmy, která se věnuje rozesílání zboží. Přeci nebudeme lidi kastovat. Televize se rozhodla vytvořit zajímavý formát.“ Jiří Ovčáček (tiskový mluvčí)

Tomu rozumím, ale proč byste se měl právě vy, úředník Hradu, účastnit debaty prezidentských kandidátů?

Z jednoduchého důvodu – protože televize se rozhodla, že uspořádá takový formát. To je přeci zcela legitimní záležitost...

Takže formát prezidentští kandidáti versus tiskový mluvčí prezidenta republiky?

A co je na tom špatného, paní redaktorko? Vy říkáte, že není možnost pozvat si na debatu lékařů například soustružníka nebo pracovníka z nějaké firmy, která se věnuje rozesílání zboží. Přece nebudeme lidi kastovat. Televize se rozhodla vytvořit zajímavý formát.

Takže televize přímo řekla, že to téma nebude debata prezidentských kandidátů, ale debata vás a prezidentských kandidátů?

Tak televize pozvala své hosty a je to zcela její právo. To, že někteří odmítli dost urážlivým způsobem, je jejich problém. Já myslím, že občané si to přeberou sami. Já v tom nevidím problém, já jsem byl připraven na slušnou debatu a těšil jsem se.

Jsem rád, že alespoň jeden z kandidátů přijde. Já nemám důvod tam přijít a začít někoho urážet, já si chci popovídat, podebatovat. Mě zajímají názory. A že se televize rozhodla oslovit mne, to je přece její právo. Žijeme ve svobodné společnosti.

Ano, a v jakém postavení tam budete vystupovat? Jako občan, jako tiskový mluvčí prezidenta nebo jako někdo, kdo zastupuje kandidáta na prezidenta – Miloše Zemana?

Paní redaktorko, lež, že zastupuji v této debatě pana prezidenta, v této debatě šíří externí kreativec Jiřího Drahoše, který mu píše jeho facebook.

Promiňte, o tom nic nevím. Já se vás ptám, jako kdo tam budete vystupovat.

Byl jsem pozván přímo já jako tiskový mluvčí prezidenta republiky, při vědomí toho, že pan prezident již 10. března 2017, znovu opakuji 10. března, veřejně na tiskové konferenci v přímém přenosu několika televizí a několika rozhlasových stanic oznámil, že se nebude účastnit předvolebních debat, a to jak před prvním, tak před druhým kolem.

Všichni toto vědí, 28. prosince velké furóre (zastarale rozruch, pozn. red.)…

Barrandov pozval Ovčáčka na debatu prezidentských kandidátů. Také pošlu mluvčího, reaguje Drahoš Číst článek

A proto se vás tedy ptám: vy tam budete vystupovat jako tiskový mluvčí prezidenta republiky, rozumím tomu dobře?

Budu vystupovat jako tiskový mluvčí prezidenta republiky, ale ta debata je takto konstruována. Já si myslím, že na tom není vůbec nic špatného. A to, že to vyvolává mediální rozruch? Možná je to jedině dobře, konečně se ta kampaň poněkud oživila, už byla poněkud unylá a zdá se, že tento krok TV Barrandov, který já vítám, způsobil zvýšení zájmu o tuto záležitost.

Je každého věc, jestli do této debaty půjde, nebo nepůjde. Velmi rád zodpovím veškeré dotazy a znovu říkám, že tady nejde o to, na někoho útočit. Mrzí mě, že někteří lidé, kteří se rozhodli kandidovat na nejvyšší post v České republice, dávají najevo, že někdo je víc a někdo je méně.

Ne, promiňte, je to debata prezidentských kandidátů, proto bylo dobré objasnit, proč se jí má účastnit mluvčí prezidenta.

Ona to není formálně debata, ani formátem debata prezidentských kandidátů, což je také důležité se seznámit s vyjádřením TV Barrandov, které je k dispozici. To znamená, toto nemá formát té klasické předvolební debaty, které bude pořádat Česká televize nebo Český rozhlas před prvním kolem. Ten čas se blíží, to je otázka 14 dnů, kdy se tyto debaty budou konat.

Ale v tomto případě, abych celou věc ještě osvětlil, původně jsem byl pozván k této diskusi pouze já, ale jak jsem pochopil, vedení TV Barrandov usoudilo, že by nebylo vhodné, aby tam nebyl názor oponenta. To je vše.