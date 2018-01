To nebyla diskuze prezidentských kandidátů, spíš estráda nebo sportovní zápas, říká komentátor Hartman

První televizní duel mají za sebou prezidentští kandidáti. Miloš Zeman a Jiří Drahoš. V úterý večer se utkali v přímém přenosu televize Prima. Víc než hodinovou debatu rámovala bouřlivá atmosféra, kterou vytvořili příznivci obou táborů, a také slovní výpady, jimiž se oba uchazeči o Hrad častovali. Podle komentátora Českého rozhlasu Petra Hartmana ale nešlo o diskuzi, spíš o estrádu. Řekl to v pořadu Ranní interview Českého rozhlasu Radiožurnál. Praha 10:00 24. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kandidáti Jiří Drahoš a Miloš Zeman při debatě, kterou moderoval Karel Voříšek | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Prezident Miloš Zeman během debaty vytkl Jiřímu Drahošovi, že po parlamentních volbách tvrdil, že je ovlivňovaly cizí tajné služby. Podle Drahoše se ale ve výroční zprávě BIS objevila zmínka o nebezpečí ruské propagandy.

Jiří Drahoš Zemanovi připomněl jeho tři dny starý výrok, že by nepodepsal takzvaný Dublin IV, tedy rodící se dohodu o azylové a migrační politice Evropské unie. Drahoš podotkl, že tuto smlouvu nepodepisuje prezident. Místo toho by se podle něj o věci mělo mluvit s evropskými lídry. Miloš Zeman na to odvětil, že o migrantech mluvil s německou kancléřkou Angelou Merkelovou.

Televizní debaty jsou jednou z posledních možností, jak oslovit voliče. Kandidáti hrají především o nerozhodnuté. Myslíte, že na základě té včerejší někdo změnil názor?

Myslím, že nejlépe bychom si to ověřili na průzkumech veřejného mínění. Ty bohužel podle zákona už nemohou být zveřejňovány, což mi přijde trochu nesmyslné a kontraproduktivní právě v souvislosti s volbou a s tím, jak lidé mění postoje…

Ale respektujme to.

Já to respektuji. Právě proto říkám, že lze jen odhadovat, na koho jak ta debata zapůsobila. To se dá těžko říci, protože záleží, kdo jak je založen, jestli někomu stačí to, že někdo se vžije do role moderátora. Mám tím na mysli Miloše Zemana, který určoval průběh debaty a který se snažil využít každé příležitosti, aby zaútočil na svého protivníka. Nebo zda někomu zase spíše vyhovuje to, když mluví pomaleji, uvážlivěji, ale nedostane se tak často ke slovu a spíše zachází s fakty než s emocemi. Myslím si, že kdybychom měli brát vizuální dojem a tím nemyslím, jak ti pánové vypadali, ale jak debata celkově působila. Pak mohl působit na veřejnost přesvědčivěji Miloš Zeman.

V čem byl úspěšnější Miloš Zeman, jsme teď v podstatě naznačili. Byl v něčem úspěšný i jeho konkurent Jiří Drahoš?

Myslím si, že úspěšnější byl maximálně v tom, že se snažil argumentovat některými věcmi, že se snažil být na debatu nebo na témata připravený v tom slova smyslu, že si myslel, že když je takováto debata, že jsou důležitá fakta. Ale v takovýchto debatách fakta nejsou důležitá. Důležité je, kdo jak reaguje, kdo jak vystupuje. Mohli jsme si to ověřit mnohokrát. Ostatně právě průběh této debaty se může připodobnit k podobným debatám před pěti lety, kdy se také velmi zacházelo specificky, když to řeknu, s různými fakty a kdy skutečně hrály velkou roli emoce a různá podprahová sdělení.

Co oběma kandidátům vůbec nevyšlo?

Myslím si, že takto se to úplně hodnotit nedá. Myslím si, že Jiřímu Drahošovi nevyšlo to, prezentovat se jako diskutér, který je schopen diskutovat na úrovni, kterou nastolil Miloš Zeman. A teď je otázka, jestli je to dobře, nebo špatně. A myslím si, že Miloš Zeman si velmi mnoho slibuje od televizních debat, ale že ten styl, který zvolil, pochopitelně mířil především na jeho voliče, kteří u něj oceňují právě to, že je takový autoritativní a že je dobrý diskutér, který rád dostává do úzkých svého protivníka.

Duel nabídl zejména emoce a také témata, které sice mohou hýbat společností, ale zpravidla nespadají do prezidentských pravomocí. Měla by podle vás debata v České televizi ve čtvrtek večer více zohlednit to, co může hlava státu skutečně nějakým způsobem ovlivnit? Nebo je tento formát běžný i v zahraničí?

Možná, že je běžný v zahraničí, ale není to jediný formát. Bývají formáty, kdy se skutečně diskutuje. Tentokrát to nebyla diskuze prezidentských kandidátů. Byla to spíš taková estráda nebo nějaký sportovní zápas, ve kterém hrálo velkou roli také publikum, které nenechalo kolikrát diskutující domluvit.

Když hovoříte o nastolených tématech, tak bylo zajímavé, že drtivá většina se skutečně netýkala prezidentských pravomocí, ale týkala se věcí, které kolují po sociálních sítích a které útočí na Jiřího Drahoše, že pokud by Jiří Drahoš byl zvolen, tak by se stalo to či ono. Takže tam měl alespoň Jiří Drahoš, byť to asi tak nebylo míněno, možnost na některé věci částečně reagovat a částečně je korigovat.

Věřím, že v České televizi bude lepší moderátor, kterému se podaří udržet debatu v nějaké mezi. A věřím tomu, že skutečně se tam bude hovořit daleko více o důležitých tématech. Ostatně v diskuzi to také zaznělo, když se probíral protikuřácký zákon a když se tam zničehonic probíraly úplně nesmyslně církevní restituce, s kterými prezident nemá nic společného. Padala tam slova o tom, že když se podíváte do průzkumů veřejného mínění, co zajímá lidi, co je trápí, tak tyto věci jsou v druhé desítce.