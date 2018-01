Na prezidentskou kampaň přišly desítky podnětů. U Zemana se lidé podivují, že nějakou vede

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí eviduje desítky podnětů a dotazů k vrcholící prezidentské kampani. Zatímco v případě exšéfa Akademie věd Jiřího Drahoše přišlo podnětů od lidí jen pět, u současné hlavy státu Miloše Zemana to bylo hned 50, jak zjistil iROZHLAS.cz. „Spousta lidí se podivovala nad tím, že kampaň nevede, přesto je republika oblepená billboardy s jeho podobiznou,“ vysvětlil kontrolor František Sivera. Původní zpráva Praha/Brno 18:20 25. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Drahoš v televizní debatě na Primě společně s Miloše Zemanem, kterou moderoval Karel Voříšek | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Přišlo cca 50 podnětů a dotazů týkajících se kampaně pana prezidenta a asi pět dotazů na kampaň pana Drahoše,“ řekl serveru iROZHLAS.cz František Sivera z Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí, který má kontrolu předvolební kampaně na starosti.

Podněty podle Sivery mířily především na financování kampaně Miloše Zemana ze strany jeho podporovatelů. „Zda je možné, aby třetí subjekty financovaly kampaň, jestli jsou finanční limity a kde na to berou peníze,“ přiblížil kontrolor podstatu dotazů.

„Případně se týkaly toho, že něco někomu došlo a jestli je to v souladu se zákonem,“ dodal s tím, že úřad na dotazy veřejnosti běžně odpovídá.

„Tazatelům vysvětlujeme, jak se k jejich podnětům staví zákon, kde jsou mantinely. A pokud máme pocit, že ty mantinely jsou porušeny, tak tazatelům odpovídáme, že jejich podnět prověříme.“

Mezi hlavní investory kampaně současného prezidenta patří spolek Přátelé Miloše Zemana, za kterým stojí nejbližší Zemanovi spolupracovníci včetně poradce Martina Nejedlého nebo kancléře Vratislava Mynáře, či Strana práv občanů v čele se senátorem Janem Velebou.

Do kampaně dosud společně investovali přes 11 milionů korun. Další náklady – především za inzerci v denním tisku – vyúčtovala třeba firma Euro-Agency.

Pokuta jen za zlomek

Hradní mluvčí Jiří Ovčáček se k množství podnětů nechtěl vyjadřovat. „Večer se dívejte na Českou televizi. Žádný komentář nebudu poskytovat,“ napsal redakci v reakci na dotaz, zda Miloš Zeman nepovažuje za chybu, když svou kampaň svěřil do rukou spolupracovníků.

Sdílnější nebyla ani Barbora Filípková z iniciativy Zeman Znovu 2018: „Bohužel se k ničemu nemohu vyjadřovat.“

Obdobně se ke zjištěným údajům odmítl vyjádřit tábor Jiřího Drahoše. „Nemůžeme zatím hodnotit, nemáme k podnětům přesně informace,“ řekla pro iROZHLAS.cz mluvčí Kateřina Procházková.

Podněty dohledový úřad v současnosti zpracovává. K zahájení správního řízení a případně udělení pokuty by podle Sivery ale mohl nakonec vést jen zlomek z nich.

„U pana Drahoše to asi nebude žádný z podnětů a u podporovatelů pana Zemana, kteří se na kampani spolupodílí, to bude nejspíš do pěti případů,“ pokračoval. Konkrétní být ale nechtěl.