Tři hlasovací lístky, ale jen dva kandidáti. Volby na Orlickoústecku komplikuje kandidát, který odstoupil

Ve senátním obvodu Ústí nad Orlicí odstoupil před volbami jeden ze tří kandidátů. Voličům ve městě ale přesto přišel volební lístek s jeho jménem. Mluvčí ministerstva vnitra pro server iROZHLAS.cz vysvětluje, že volební lístek s kandidátem, který odstoupil, musel být vytisknut. Důvodem je lhůta pro odstoupení, kterou kandidát nesplnil. Ústí nad Orlicí 21:54 23. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na Orlickoústecku jsou voliči o změnách na kandidátní listině informování ve volební místnosti (ilustrační foto) | Foto: Tomáš Maleček | Zdroj: Český rozhlas

V senátním obvodu Ústí nad Orlicí se bude o volebním víkendu rozhodovat mezi technologem Stanislavem Eštnerem (ANO) a starostou města Letohrad Petrem Fialou, kterého nominovala strana KDU-ČSL s hnutím Společně pro kraj. Stávající senátor Petr Šilar (KDU-ČSL) v letošních volbách už nekandiduje.

Voličům ale do schránek přišly i lístky se jménem místostarosty města Česká Třebová Josefa Kopeckého, který kandidoval do Senátu za ODS. Z voleb sice kvůli řízení pod vlivem alkoholu odstoupil, ale až po skončení registrace kandidátů.

„V případě, že kandidát odstoupí až po ukončení registračního řízení, musí se všechny materiály vytisknout. Voliči musí dostat kompletní sadu hlasovacích lístků,“ říká serveru iROZHLAS.cz mluvčí ministerstva vnitra Klára Dlubalová.

Starosta nemůže zrušit právo občana volit, říká expert o Moldavě, kde obec vyškrtla lidi ze seznamu Číst článek

Stanovená lhůta je podle Portálu občana nezbytná proto, aby pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu stihl zajistit informování voličů a dotčených volebních orgánů.

Na Orlickoústecku jsou voliči o změnách na kandidátní listině informování ve volební místnosti.

„Komise by ve volební místnosti měla na viditelném místě vyvěsit informaci, že kandidát odstoupil a lidé pro něj nemají hlasovat. K takovým hlasům se pak ani nepřihlíží,“ dodává mluvčí ministerstva vnitra.

„V každé volební místnosti bude napsáno, ze hlas pro mě je neplatný, že nekandiduji,“ informoval na svém facebooku také Kopecký.

Volby do Senátu tak ve městě budou jednokolové, protože na kandidátce zbyli jen dva kandidáti. „V jedné jediné situaci by se tak nestalo, kdyby oba kandidáti obdrželi naprosto stejný počet hlasů. Pak by se druhé kolo konalo,“ dodává ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.