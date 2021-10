Piráti a STAN pokračují ve spolupráci. Ve sněmovně budou mít dva kluby, chtějí důstojné místo ve vládě

Piráti a STAN ustaví v Poslanecké sněmovně dva kluby. Usilovat budou podle předsedy Starostů Víta Rakušana o důstojné místo ve vládě. Nehrozí, že by teď STAN začal hamižně požadovat vše, řekl po jednání koaličních partnerů Rakušan. Jaká ministerstva a kolik by jich koalice Pirátů a STAN chtěla, nechtěl přiblížit s tím, že na tahu s nabídkou případných křesel a priorit má být jako první koalice Spolu (ODS, lidovců a TOP 09). Praha 18:25 10. 10. 2021 (Aktualizováno: 19:10 10. 10. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Piráti a Starostové pokračují v předvolební kampani | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jaká ministerstva by pro koalici Pirátů a STAN přicházela v úvahu, bude podle Rakušana vycházet z výsledků voleb.

„My samozřejmě ctíme, že koalice Spolu bude mít ve vládě nějakou sílu. Samozřejmě, že ctíme, že jediným kandidátem na premiéra je (předseda ODS) Petr Fiala, a to nebudeme nikterak zpochybňovat, zároveň ale chceme důstojné zastoupení v té vládě, které bude umožňovat prosazovat náš program,“ uvedl Rakušan.

Na dotaz, zda jeho koalice v tomto ohledu má stále za priority digitalizaci a vnitro, přitakal. Uvedl také, že jeho ambice vést ministerstvo vnitra nijak tajná není.

Piráti a Starostové se v neděli podle Rakušana také dohodli, že ve Sněmovně budou mít dva kluby. „Vychází to také z naší koaliční smlouvy,“ konstatoval s tím, že počet mandátů Pirátů k tomu stačí.

Získali pouze čtyři, a to kvůli tomu, že voliči na společných kandidátkách upřednostňovali kandidáty STAN. „Samozřejmě, že mne to mrzí, ale my jsme byli i v koalici tím terčem premiéra Andreje Babiše i dezinformační scény. Schytali jsme mnoho ran,“ uvedl k tomu v neděli předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Doplnil, že koaliční program Pirátů a STAN má platit pro celé čtyři roky volebního mandátu. „Pamatuje na to, že máme před sebou čtyři roky ve sněmovně, a já doufám, že i ve vládě,“ uvedl.

Čekání na Zemana

Pro jednání s prezidentem Milošem Zemanem, který je od neděle hospitalizován v Ústřední vojenské nemocnici, dali Piráti a STAN v sobotu mandát pěti stran Fialovi. Jak nyní bude předseda občanských demokratů postupovat, podle Rakušana závisí na něm.

„Původní domluva byla, že on v pondělí pana prezidenta osloví s žádostí o schůzku. Uvidíme, zda se dostaneme k nějakým jasnějším informacím o stavu pana prezidenta, a podle toho přizpůsobíme, zda bude mít v těchto dnech nějaký reálný význam o schůzku žádat, nebo ne,“ konstatoval.

Klub STAN se podle Rakušana poprvé po volbách v novém složení sejde v pátek, do té doby by se měla odehrát koaliční jednání s koalicí Spolu.