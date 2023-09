Toyota v Kolíně obnoví po téměř měsíční pauze výrobu. Příčinou odstávky byly chybějící plastové díly

Výroba v kolínské automobilce Toyota Motor Manufacturing Czech Republic se v pondělí téměř po čtyřech týdnech plně obnoví. V pátek firma spustila výrobu karoserií a lakovnu. Auta se v Kolíně přestala vyrábět 22. srpna, závod tak přijde o 19 dní výroby. Důvodem odstávky byly chybějící plastové díly, které dodává společnost Novares CZ Zebrak. Kolín 11:02 15. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Už v pátek ráno spustili výrobu karoserií | Foto: Lukáš Hron | Zdroj: iDNES / Profimedia

Výrobní a skladovací prostory v Žebráku na Berounsku zničil v polovině srpna rozsáhlý požár, sdělil v pátek mluvčí automobilky Tomáš Paroubek.

„Už dnes ráno jsme spustili výrobu karoserií a lakovnu, na finální montáži najedeme na standardní výrobní proces v pondělí,“ řekl Paroubek. Chybějící díly pro oba modely se podle něj podařilo sehnat ve spolupráci se společností Novares a dalšími dodavateli. „Sehnali jsme možnosti, kde vyrábět díly,“ řekl Paroubek

„Víme, že to bude mít dopad do výrobního plánu, který máme, ale jakým způsobem to budeme nahrazovat, je nyní v diskusi. Děláme maximum pro to, abychom auta objednaná od našich zákazníků dodali co nejdříve,“ doplnil mluvčí.

Výroba v kolínské automobilce stála letos neplánovaně podruhé. Kvůli nedostatku dílů nesjížděla z linek auta v únoru a částečně v březnu. Podle odhadů nevyrobila společnost kvůli omezením zhruba 25000 aut. Automobilka produkuje v běžném režimu denně zhruba 1000 aut. Loni zvýšila po dvou slabších letech výrobu zhruba o čtvrtinu, vyrobila přes 202000 vozů modelů Yaris a Aygo. Automobilka zaměstnává v Kolíně přes 3500 lidí v třísměnném provozu.

Průmyslovou halu Novaresu v Žebráku na Berounsku zachvátil požár minulý týden v pondělí. Hasiči ho likvidovali 50 hodin. Podle policie způsobil škodu 1,8 miliardy korun, příčiny vyšetřovatelé zjišťují.

Kvůli chybějícím dílům od slovinského dodavatele od pondělí pozastavila výrobu v závodě v Kvasinách na Rychnovsku také automobilka Škoda Auto. Postupně by se měla obnovovat od nedělních 22.00. Výroba ale zůstane dál omezená, a to i v Mladé Boleslavi.