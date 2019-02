Návštěva Benátek vyjde turistům dráž. Město zavádí poplatek tři eura

Vidět Benátky a zemřít, ale předtím ještě zaplatit zvláštní poplatek. Tak by se dalo parafrázovat slavné rčení o jiném italském městě. Vstup do Benátek bude od května stát tři eura, to znamená v přepočtu asi 77 korun. Poplatek čeká turisty, kteří nebudou přespávat v hotelu. Ti totiž i teď do městské pokladny přispívají.

Benátky 11:21 5. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít