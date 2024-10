Češi a Poláci plánují kanalizaci a vodovod na Sněžku. Pomůže vyřešit nedostatečnou kapacitu veřejných WC

Odvedení splašků z vrcholu Sněžky má zajistit plánovaná kanalizace do polského střediska Karpacz. Z polské strany stejnou trasou povede i vodovod, který na Sněžce chybí. Projektová dokumentace by mohla začít vznikat začátkem roku 2025 s předpokládaným termínem dokončení ve druhé polovině roku 2026. Novinářům to řekl vedoucí provozu společnosti Lanová dráha (LD) Sněžka Jiří Špetla. Stoprocentním akcionářem společnosti LD Sněžka je Pec pod Sněžkou.

Pec pod Sněžkou 13:16 17. 10. 2024