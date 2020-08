Zařadí se Chorvatsko ke Španělsku a Rumunsku? ‚Volné cestování neumí nikdo zaručit,‘ říká Petříček

Rakousko, Itálie a Slovinsko už před cestami do Chorvatska varovaly. Německo pak občanům radí, aby se některým částem země vyhnuli. Česká vláda zatím vyčkává - případná opatření oznámí v pátek. „Zvažujeme, že bychom vydali za ministerstvo zahraničí varování před cestami do míst, která jsou v Chorvatsku ohnisky,“ řekl serveru iROZHLAS.cz ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček z ČSSD. Praha 16:01 25. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vyřadí Češi Chorvatsko ze seznamu bezpečných zemí? | Foto: Andrea Poláková | Zdroj: Český rozhlas

Z pondělí na úterý přibylo v Chorvatsku podle vládního serveru Koronavirus.hr 136 potvrzených případů nemoci covid-19. Jinak se v uplynulých dnech nárůst počtu nemocných pohyboval okolo tří set.

Právě kvůli zhoršující se epidemiologické situaci už některé evropské státy před cestou do oblíbených turistických destinací varovaly. Od české vlády má ale Chorvatsko stále „zelenou“.

Úřady nicméně nevylučují, že se v příštím vydání koronavirového semaforu může postavení Chorvatska změnit.

„Podobně to bylo se Španělskem, které jsme zařadili mezi země s vysokým rizikem nákazy. Situace je kritická hlavně v některých regionech, ne v celé zemi,“ uvedla pro Radiožurnál hlavní hygienička Jarmila Rážová.

„Budeme o tom jednat v pracovní skupině a nevylučuji, že se může stát, že nějaké opatření bude,“ dodala.

‚Zvažujeme varování‘

Šéf diplomacie Tomáš Petříček připouští, že Česko možná vydá podobné varování jako Německo.

„Zvažujeme, že bychom vydali za ministerstvo zahraničí varování před cestami minimálně do míst, která jsou v Chorvatsku ohnisky. Ale rádi bychom to udělali až po vzájemné domluvě s epidemiology a na základě týdenního cyklu, takže v pátek,“ reagoval na dotaz serveru iROZHLAS.cz.

Ministr má za to, že negativní epidemiologický vývoj v oblíbené turistické zemi je patrný. „Na jedné straně stojí samozřejmě větší riziko nákazy, na druhé komplikace při dovolených před začátkem školního roku. Budoucnost volného cestování do Chorvatska tak v tuto chvíli neumí nikdo zaručit,“ uvedl.

Zařazení Chorvatska mezi rizikové země je ve hře i podle epidemiologa a člena pracovní skupiny ministerstva zdravotnictví Romana Chlíbka. „Myslím si však, že by se Česko nemělo ukvapit,“ řekl redakci.

Situaci nepovažuje za tak vážnou, že by měl začít „zběsilý úprk Čechů z Chorvatska“. „Zatím je to omezené na určité oblasti zvýšeného výskytu, není to napříč celým pobřežím. Pokud tam je český turista a bude se vyhýbat masovým akcím, není dramaticky vyšší riziko nákazy než v současné době u nás,“ vysvětlil.

Zájem o cesty neklesá

Ministerstvo zdravotnictví je v kontaktu s cestovními kancelářemi, které zájezdy k Jadranu organizují. „Cestovatelům po návratu z Chorvatska doporučujeme, aby sledovali svůj zdravotní stav a v případě jakýchkoli příznaků onemocnění covid-19 zůstali doma a zkontaktovali svého praktického lékaře,“ sdělila Klára Doláková z tiskového odboru resortu.

Zájem Čechů o cestování do Chorvatska je podle cestovních společností stále stejný. „Všichni naši klienti v Chorvatsku normálně pokračují v dovolené a neodjíždějí předčasně. Nezaznamenali jsme ani zvýšený počet storen od klientů, kteří se do Chorvatska teprve chystají,“ uvedl Jan Bezděk, mluvčí skupiny Fischer.

Cestovní ruch tvoří v Chorvatsku 20 procent hrubého domácího produktu. Země se turistům otevřela 1. července a než v posledních dnech přibylo případů nákazy, hlásila vysoké počty návštěvníků. Turistická sezona tam jindy končí až v říjnu.

Nemocných s covidem-19 je v zemi 2212. Z toho 163 jich je v nemocnici a 12 z nich je napojeno na ventilátor. Nákaza koronavirem se za týden do středy 19. srpna prokázala u 35 Čechů, kteří pobývali v Chorvatsku. Ve stejném období do Česka importovalo nemoc osm turistů z Rakouska a čtyři z Německo, Francie a Slovenska.