V Českém Švýcarsku vznikl zimní samoobslužný bar s kovárnou. Zákazníci si zboží berou a platí sami

„Zimní Luční bar je úplná novinka,“ říká Petrášek, zatímco rozpaluje výheň. Bar pod otevřeným nebem se stal za dva roky existence hitem. Návštěvníci Českého Švýcarska se tu mohou na louce ubytovat, v samoobslužném baru pak mají všechno, co potřebují – od jídla a pití po možnost se vykoupat v horké kádi. Platí se do připravené kasičky.

„Jsme spokojeni s fungováním lidí,“ pochvaluje si poctivost zákazníků kovář. „Možná i na tom základě vznikla zimní varianta baru a propojení s kovárnou.“ Návštěvníci se mohou po domluvě i sami zúčastnit kování.

Samoobslužný bar v Krásné Lípě funguje i v zimě. Víc toho ví Daniela Pilařová

Třeba návštěvník Jan Durďák se chtěl podívat do kovárny. Jeho dědeček byl v Táboře kovářem. „Ta vůně, to je návrat do dětství,“ pochvaluje si.

Blanka Hlavová z Krásné Lípy zatím navštívila jen letní variantu samoobslužného baru. „My jsme byli zatím jen v letním. Propojení s kovárnou je perfektní,“ říká.

Zimní bar v Krásné Lípě je otevřený prakticky neustále. Kovář po skoro dvouleté zkušenosti s velkou poctivostí lidí nechává bar a tím i kovárnu k dispozici příchozím. Jak sám říká, věří, že se tu nic neztratí.