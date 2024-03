‚Krysy žerou zabavenou marihuanu, všechny jsou sjeté.‘ Policisty v New Orleans sužují škůdci i plíseň

Krysy na policejní stanici v americkém městě New Orleans sežraly zabavenou marihuanu, píší americká média. Policisty ve staré budově z 60. let minulého století trápí také švábi a plíseň, krysí trus nacházejí i na svých pracovních stolech, uvedla agentura AP. New Orleans 8:28 15. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Krysy sežrali marihuanu na policejní stanici v New Orleans (ilustrační foto) | Foto: Robert Balog | Zdroj: Pixabay

„Krysy žerou naší marihuanu, všechny jsou sjeté,“ oznámila policejní důstojnice Anne Kirkpatricková neworleanským radním. Policie nereagovala na dotazy novinářů ohledně možného narušení vyšetřování neuzavřených případů.

Město už delší dobu pracuje na přestěhování místního policejního oddělení na nové místo. Tamních 910 policistů nyní pracuje v budově, kde kromě výskytu škůdců také nefunguje výtah a klimatizace. Špatné podmínky odrazují podle médií nové rekruty a celkově negativně dopadají na morálku zaměstnanců.

„Ta špína je naprosto mimo snesitelnou mez. A není to chyba úklidového personálu, ti si zaslouží cenu za to, jak se snaží vyčistit nevyčistitelné,“ dodala Kirkpatricková.

Město New Orleans nyní zvažuje, že policejní stanici dočasně přemístí do několika pater výškové budovy v centru města, což by na deset let stálo 7,6 milionu dolarů (176 milionů korun).