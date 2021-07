Jídlo andělů aneb melounové třeštění ve vaší kuchyni

Mark Twain byl humorista, a byl také autorem nezapomenutelných knih Dobrodružství Toma Sawyera a Dobrodružství Huckleberryho Finna. Tímto úvodem literární toulky spojené s gastronomií skončí. Autora jsem si vypůjčila kvůli jeho citátu: „Když to člověk ochutná, ví, co jedí andělé.“ GASTROGLOSA DAGMAR HEŘTOVÉ Praha 10:00 17. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Meloun bez zrníček | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Vy to víte zcela jistě také, jenom jste ten pocit při zakousnutí takto nepojmenovali, ale určitě víte, o čem mluvil. Twain mluvil o melounech, o červených, zralých vodních melounech, bez kterých se žádné pořádné dětské léto neobejde. My dospělí jsme dospěli k tomu, že ho občas využíváme k politickým definicím o zeleném vnějšku a rudém vnitřku. Ženy s melounem spojilo italské přísloví: „Do melounu a do ženy nevidíš.“ Já dodám, že je to jedině správně, teď ale podobné hrátky vynechám. My si totiž meloun vychutnáme.

S kým máme čest

Začnu zostra, máme tu čest se zeleninou, a komu se to nelíbí, bude se s tím muset smířit. Vlastně jde o tykvovitou bobuli. Faktem je, že se občas vypěstuje „bobule“ s hmotností přes sto kilogramů. Pro naši spotřebu jsou nejvhodnější melouny něco přes dva kilogramy. K názvu přišel meloun v řečtině, v doslovném překladu znamená „zralé jablko“. Když jsme u těch názvů, mohu doporučit těm, kteří se rádi odlišují, ať třeba říkají, že si pochutnali na vyzrálé sladké lubenici obecné, což není nic jiného než český oficiální název pro meloun. Mně se nechce vůbec vyslovit, že bych měla při letní slavnosti osvěžit hosty lubenicí obecnou. Ovšem takový meloun, to je jiná.

Meloun má původ zřejmě v subsaharské Africe. Už před 5000 lety byl pěstován v Persii, dokonce se našla semínka i v hrobce ze starověkého Egypta. Pak přišlo na řadu Středomoří, to už hovoříme o našem 6. století. Do Číny se melouny dostaly pravděpodobně z Indie až v 10. století, Evropa si musela počkat až do 15. století, kdy nás melouny poprvé osvěžili misionáři z Arménie. Ovšem v tomto údaji může být nepřesnost, protože některé zdroje tvrdí, že melouny se na území dnešního Španělska pěstovaly už v 11. století. Kdo ví.

Při psaní o melounech nezapomenu ani na žluté melouny (meloun cukrový), které jsou ve spojení s parmskou šunkou přímo chuťovou delikatesou.

V současnosti je známo okolo 38 druhů melounů a velké oblíbenosti si všeobecně získal vodní meloun bez zrníček a to i ve žluté ananasové formě. Melouny bez semen vyvinul profesor H. Kihara, japonský vědec z Kjótské univerzity, následně jeho práci zdokonalil O. J. Eigsti. Produkce melounů bez semínek začala v Americe.

Meloun vodní se těší všeobecné oblibě. Milé rozmazlování zákazníků | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Co nám meloun dá

Především musím opět vyzvednout velké množství tekutiny, kterou meloun obsahuje a v létě je pro nás přínosem. Zmínila jsem melouny bez semínek, což je svým způsobem milé rozmazlování zákazníků. Semínka se třeba v Číně jedí při oslavě nového roku, podobné to je i ve vietnamské kultuře, kde se konzumují během novoročního svátku. Semínka jsou hodně oblíbená i v Izraeli.

Melounová slupka není prostě dobrá, ale může se nakládat a někdy se smaží nebo dusí a slouží jako zeleninová příloha k různým pokrmům. V asijské kuchyni je melounová kůra běžnější záležitostí, přikládá se třeba k okurkám při nakládání, připravují se z ní omáčky a čatní. Zpracování melounové slupky je dobrým příkladem moderního vaření bez odpadu.

Dagmar Heřtová Foodblogerka a gastronomická žurnalistka, která pravidelně přispívá do tištěných a internetových periodik především informacemi o surovinách, jejich zpracování až po recepty. Na webu Tastejourney píše o jídle, nových trendech a dělí se o gastronomické postřehy z cest.

Z melounů se také připravuje víno, různé míchané alko i nealko nápoje, mražené sorbety a zmrzliny. Meloun se griluje, krájí na plátky a servíruje jako chlebíčky se sýrem nebo tvarohem s dalším ovocem, dokonce se jím plní i dort. V poslední době jsem si všimla, že se meloun stal módním i v pražské gastronomii, kde jsem ho tento týden našla v podobě melounové polévky na jídelníčku několika restaurací. Jeho použití je možno pojmenovat jako hodně rozmanité.

Někde hraje meloun i důležitou roli při přežití. V některých lokalitách v Africe může být po týdny jediným zdrojem vody.

Meloun je především nízkokalorický, s vysokým obsahem některých živin, zejména karotenoidů, vitaminu C a cucurbitacinu E. Meloun obsahuje pro naše srdce prospěšný lykopen, dále citrulin, vitamíny a minerály. Lykopen a vitamin C působí protizánětlivě. Šťáva z melounu má potenciál coby regenerační nápoj po fyzické námaze, třeba po cvičení, a obsažený citrulin zmírňuje bolest svalů. Ideálně pomáhá právě v létě nejen kvůli obsahu tekutin, osvěží vás. Živiny obsažené v melounu jsou údajně prospěšné pro vlasy a pokožku, pomáhají udržovat pokožku pružnou, některé působí jako ochrana před spálením od slunce.

Vysoký obsah vody a vláken je důležitý pro trávení a teď, dámy, zpozorněte: ztrácíte pocit hladu! To má blahý vliv na velikost plavek, takže šetří obsah vaší peněženky před zbytečným nákupem větších čísel. Tento benefit bude pro nás určitě tím nejdůležitějším.

Nastal čas receptů

Vybrala jsem pro vás od každého trochu. Začneme melounovou pochoutkou v rebelském stylu. Celý recept je vlastně tak trochu renegátský, jde o pikantní spojení chilli s hladivou chutí bílého jogurtu a vodního melounu. Třešničkou na dortu je na oleji osmažená rozmarýna a makový posyp. Servíruje se k snídani nebo třeba jako chladivý oběd v parném létě.

Dalším velmi oblíbeným receptem jsou melounové saláty, i ty mohou být velmi pikantní díky zelené chilli papričce. Salát, který bude leckomu připomínat asijské pokrmy, totiž završíte lístky koriandru a limetkovou šťávou. Pikantní a velmi osvěžující.

Poslední recept je variantou na nám známý řecký salát. Meloun je zde pro osvěžení a oslazení a ve společnosti sýra feta, červené cibule a lístků máty mu to velmi chuťově svědčí. Pro řecký twist můžete přidat i malé salátové okurky a třeba i černé kalamata olivy. Pro mne je však chuťově dostatečné připravit salát jen z melounu. Dressing je citrónový s olivovým olejem, mátou tady šeřit nemusíte. Já ještě přidávám thajskou bazalku, její voňavá skořicová chuť skvěle doplní všechny ingredience.

Melounová rebelská pikantní snídaně

Melounová pochoutka v rebelském stylu | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Ingredience:

Pro dva střední talíře

1 kg vodního melounu, nejlépe baby meloun bez pecek

400 g bílého jogurtu, nejlépe řeckého

2 lžíce tekutého medu

2 lžíce olivového oleje

2 větvičky rozmarýny

trochu vločkové mořské soli

3 lžíce grapefruitové šťávy

1 malá lžička červených chilli flakes (vločky)

1 lžička máku

Postup:

Nejdříve si rozehřejme olej na pánvi a asi jen 30 sekund na něm opečeme 2 celé snítky rozmarýny.

Rozmarýnu vyndáme, ovoněný olej necháme zchladnout, protože jím nakonec pokapeme hotový pokrm.

Jogurt přendáme do hlubší misky, přidáme med a špetku soli a promícháme. Meloun rozkrojíme na půl, z poloviny odkrojíme dužinu, nakrájíme ji na větší nepravidelné kostky a přendáme je do hlubšího talíře nebo misky. Pokropíme grepovou šťávou, přidáme chilli vločky a lehce promícháme. Nyní na talíře přendáme ochucený jogurt, poté navrch dáme ochucené melounové kostky i se šťávou a ozdobíme opečenými rozmarýnovými lístky, které jsme obrali od stonku. Pokapeme ovoněným rozmarýnovým olejem, na kterém jsme rozmarýnu opekli, a zasypeme mákem. Ihned servírujeme.

Melounový salát se sýrem feta a zelenými chilli papričkami

Salát, který bude leckomu připomínat asijské pokrmy, završité lístky koriandru s limetkovou šťávou | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Ingredience:

pro střední salátovou misku

1/2 vodního melounu, nejlépe baby meloun bez pecek

1 zelená chilli paprička podle chuti

100g sýra feta

šťáva z 1 limetky

lístky čerstvého koriandru

Postup:

Nejdříve meloun rozkrojíme na půl, odkrojíme z poloviny dužinu, nakrájíme ji na větší kostky a přendáme je do hlubšího talíře nebo misky, ve které budeme salát podávat. Přidáme chilli papričky nakrájené na malé kousky podle chuti a odvahy, zakapeme šťávou z limetky. Přidáme rozdrobený sýr feta. Nakonec zasypeme pár lístky čerstvého koriandru. Servírujeme studené.

Řecký melounový salát s mátou

Melounová varianta řeckého salátu s lístky máty a sýrem feta | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Ingredience:

Pro větší mísu na salát

1 kg vodního melounu, pecky odstraníme

1 červená cibule

1 miska sýra feta nebo balkánského sýra

šťáva z 1 citrónu

2 lžíce extra panenského olivového oleje

hrst čerstvé máty

čerstvě namletý barevný pepř

1/2 lžičky mořské soli

Postup:

Nejdříve nakrájíme oloupaný meloun na kostky, semínka odstraníme a vše přendáme do hlubší mísy. Přidáme na kostky nakrájený sýr feta nebo balkánský sýr. Pokud použijeme balkánský sýr, dressing ochutíme solí jen velmi málo, sýr je sám o sobě slaný a dodá chuť salátu. Zalijeme dressingem, který připravíme smícháním a vyšleháním citrónové šťávy a olivového oleje s trochou soli. Lehce salát promícháme. Oloupanou cibuli nakrájíme na tenká kolečka a přidáme k melounu. Doplníme lístky máty a vše ochutíme čerstvě namletým pepřem.