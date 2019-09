Lidé by měli přestat kouřit, ne hromadně přecházet na e-cigarety, žádá odpůrce kouření

Ve státě Illinois zemřel první člověk v důsledku vážné respirační nemoci, kterou podle amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí způsobila elektronická cigareta. Aktuálně prý trpí akutními dýchacími potížemi kvůli e-cigaretám téměř 200 lidí ve 22 amerických státech. Je alternativa ke klasickým cigaretám zdravější, nebo je tzv. vapování stejně škodlivé a dosud neznáme všechna zdravotní rizika elektronických cigaret? Pro a proti Praha 14:25 4. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jsou elektronické cigarety stejně škodlivé jako ty klasické (ilustrační foto)? | Zdroj: Profimedia

„U nás je legislativa poměrně přísná, liquidy jsou testovány a za 11 let, co se v Česku prodávají, se žádný takový případ nestal,“ tvrdí v pořadu Pro a proti prezident Komory elektronického kouření Robert Hrdlička.



Podle něj nevíme, co se v USA stalo, že má najednou několik stovek osob respirační problémy. „Zatím nevíme, co tito lidé konzumovali. Do e-cigarety můžeme dát cokoliv, také liquid, který si sami namícháte nebo který obsahuje THC a je nelegální.“

Hrdlička věří, že nemoci z kouření vznikají z kouře, ne z nikotinu. „A e-cigareta je jen jinou formou, jak užívat nikotin. Je dokázáno, že užívání e-cigarety je několikanásobně méně rizikové než užívání klasické cigarety, protože odbouráte hoření, takže odpadá také pasivní kouření.“



„Cíl sice je, aby lidé nekouřili, ale nelze dosáhnout toho, aby ve společnosti nekouřil nikdo. Procenta kuřáků jsou za poslední desítky let víceméně podobná. Jestli lidé kouřit chtějí, tak řešme, co můžeme udělat pro to, aby škodili co nejméně sobě i okolí,“ navrhuje Robert Hrdlička.

Téměř polovina kuřáků podle Hrdličky tvrdí, že nechce přestat kouřit. „Mají-li tito lidé možnost přechodem na e-cigaretu prospět sobě i okolí, tak bychom je v tom měli podporovat,“ říká Hrdlička.

„Řešíme případ v Americe, kdy poprvé někdo umřel. Jen ale za dobu tohoto pořadu umře v Americe 27 lidí na následky kouření klasických cigaret,“ dodává Hrdlička v Pro a proti.

Nejspíš šlo o kontaminaci

„Je možné, že v liquidech, které jsou vapované v e-cigaretách, se mohou objevovat toxické látky... Neměly by vést ke smrti…, ale dráždivost tam je a o dlouhodobých dopadech na lidské zdraví některých látek zatím nevíme,“ připomíná prezident České koalice proti tabáku Lukáš Kohoutek.

Ten souhlasí, že se v americké kauze nejspíš jednalo o náplň, která byla kontaminovaná. „I ten náhlý výskyt tomu odpovídá. Asi by bylo chybné šířit na základě této události paniku mezi veřejností. E-cigarety se tu užívají asi 10 let a podobná situace tu nenastala.“

Také podle Kohoutka je e-cigareta prostředkem, kterým lze snížit rizika, pokud člověk nedokáže odvyknout kouření klasických cigaret. Zároveň je ale podle něj otázkou, jak bude dlouhodobé užívání látek v e-cigaretách, jako jsou polyaromatické uhlovodíky, ovlivňovat lidské zdraví.

Nemůžeme prý ale 20 let čekat, kdy se bude prokazovat míra škodlivosti e-cigaret. „Ze složení, které mají, můžeme dovodit, že jejich dopad na lidské zdraví bude méně škodlivý než u klasických cigaret, ale nemůžeme tvrdit, že to je bez rizik.“



„Naším cílem je, aby kuřáci zanechali kouření... Nejde o to, zájemce o kouření převést na e-cigarety. Stát má stimuly: jak progresivní daň na tabákové výrobky, tak úplný zákaz reklamy či úplný zákaz prodeje lidem určitého věku,“ upozorňuje Lukáš Kohoutek.