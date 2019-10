Lékaři chtějí mezi nemoci z povolání přidat poškození bederní páteře. Návrh už přes rok leží u Maláčové

Češi dál marně čekají, až se rozšíří seznam nemocí z povolání o poškození bederní páteře v důsledku fyzicky náročné práce. Tento návrh spolu s odborným lékařským stanoviskem už přes rok leží na ministerstvu práce a sociálních věcí. A resort podle lékařů v tomto směru nic nedělá. Podle Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci by měl navíc seznam nemocí z povolání projít aktualizací každé dva roky. Naposledy se ale změnil v roce 2014. Praha 21:15 30. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: feelartfeelant | Zdroj: Twenty20

„Začalo to svědit, vyrážka, nejdřív na holeních, pak to šlo kolem pásku v montérkách. Pak jsem začal mít problémy na rukou, nebyly mi vidět klouby, jak jsem to měl nateklé. Měl jsem to mezi prsty úplně vypraskané, skoro do masa,“ přibližuje pro Radiožurnál své potíže Bohumil z Liberce.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nemoci z povolání se mají rozšířit o poškození bederní páteře, radí lékaři. Návrh dál leží na ministerstvu. Téma pro Janettu Roubkovou

Zřejmě alergickou reakci u něj způsobilo lepidlo, které používal jako dělník při pokládání kamenných koberců, a to i přesto, že měl ochranné rukavice. Kvůli potížím strávil 10 dní v nemocnici.

Právě alergie hlavně na chemické látky jsou jednou z nemocí z povolání, kterých v posledních letech přibývá. Konkrétně jde třeba o izokyanáty používané v automobilovém průmyslu nebo stavebnictví.

„Izokyanáty jsou hodně nebezpečné, protože u citlivých osob mohou způsobit intersticiální plicní fibrózu, to znamená tuhnutí plíce, které se už pak nedá vyléčit a ti lidé mohou zůstat v invalidním důchodu a těžce poznamenaní,“ říká Daniela Pelclová z Kliniky pracovního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Návrh leží na ministerstvu

Počet plicních nemocí z povolání loni meziročně stoupl o 30 procent. Podílí se na tom i nárůst případů astmatu. Nejčastější jsou ale stále nemoci pohybové soustavy. Lékaři se už řadu let snaží prosadit, aby mezi ně přibylo poškození páteře.

„Jsou to onemocnění, která jsou způsobena přetěžováním meziobratlových plotének. Tlak na meziobratlovou ploténku je vyšší, než je stanovena fyziologická norma. Z odborného hlediska tam není žádná pochybnost, protože naprostá většina okolních zemí, včetně Slovenska a Německa, už tuto položku na seznamu dávno má. Ta situace už je po odborné stránce tak dobře zdůvodněná a byl na to vypsán grant ministerstva zdravotnictví za několik milionů korun, že mě překvapuje, že je možné takovou věc zdržovat,“ říká předseda Společnosti pracovního lékařství Milan Tuček.

Ministerstvo zdravotnictví se hájí tím, že potřebné dokumenty předalo ministerstvu práce a sociálních věcí už před víc než rokem. „Z pohledu ministerstva zdravotnictví byl materiál kompletně připraven a předán k legislativnímu procesu na ministerstvo práce a sociálních věcí,“ říká David Šíma z tiskového odboru.

Jenže ministerstvo práce, které vede Jana Maláčová z ČSSD, věc pozastavilo. „V současné době není zvažován ani připravován žádný návrh aktualizace seznamu nemocí z povolání,“ dodává jeho resortu Kristýna Křupková.

K dokončení legislativního procesu nedávno vyzval i sněmovní sociální výbor. Ministerstvo práce tvrdí, že změny blokují zástupci zaměstnavatelů. „V návrhu chybí vyhodnocení praktických i ekonomických dopadů, které by rozšíření seznamu mělo na zaměstnavatele. Jako problematický také vidíme proces, v průběhu kterého se má prokázat, jestli je u daného zaměstnance bolest bederní páteře opravdu způsobena jeho povoláním,“ doplňuje mluvčí Svazu průmyslu a dopravy Eva Veličková.

Podle pracovní lékařky Pelclové jsou ale podmínky poměrně přísné. Ročně by je mohla splnit asi třicítka lidí.

„Prvním filtrem je třeba rok v pracovní neschopnosti a také tři roky v těžké fyzické námaze. Mohou to splnit třeba zdravotní sestry, které obrací a zvedají pacienty, nebo to může být ve stavebnictví,“ vyjmenovává Pelclová.

Loni lékaři evidovali skoro 1300 nemocí z povolání. Do budoucna by k nim podle odborníků měly přibýt i některé typy rakoviny, které prokazatelně vznikají v důsledku noční práce a práce na směny. U žen je to třeba rakovina prsu a tlustého střeva a u mužů prostaty.