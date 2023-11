‚Potřebujete jen své dvě ruce a ochotu pomoct.‘ Nebojte se první pomoci, povzbuzuje záchranář

Marek Dvořák je lékař urgentní medicíny, záchranář a trochu i influencer, který nedávno vydal knihu Mezi nebem a pacientem. Na svých sociálních sítích i mimo ně se snaží edukovat o první pomoci nebo vyvracet mýty o lékařské péči. „První pomocí nejde ublížit,“ ubezpečil v rozhovoru Osobnost Plus na Českém rozhlase Plus. Osobnost Plus Praha 0:16 25. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marek Dvořák | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Poprvé resuscitoval v patnácti, když vystupoval z autobusu a jeden jeho spolucestující zkolaboval. V té době chodil do kurzu mládeže Českého červeného kříže a plánoval, že se stane lékařem.

Poslechněte si celou Osobnost Plus Michaela Rozsypala. Hostem je Marek Dvořák, lékař urgentní medicíny a záchranář

Jeho práce pro něj stále není rutina a doufá, že ani nikdy nebude. Ke každému pacientovi se snaží vždy přistupovat lidsky a záchranářství je podle něj do velké míry i o vystupování lékaře, empatii a komunikačních dovednostech.

„Například panická ataka není podložitelná fyzickým stavem. To vám neselhává srdce, ale vy máte pocit, že ano. A tam je hodně náročné těm lidem vysvětlit, že to, co se jim dělo, bylo jenom z jejich hlavy a nemá to původ v selhání nějakého orgánu. Což někdy velmi těžko chápou,“ komentuje Dvořák to, jak důležité jsou komunikační dovednosti například při výjezdu k někomu s panickou atakou, které jsou podle něj, hlavně u mladších lidí, čím dál častější.

Záchranář musí umět jednat pod tlakem a pracuje i s větším a menším návalem adrenalinu. Ten se ale často dostaví až při příletu na místo, ve vrtulníku si tak někdy s kolegy povídají třeba o autech nebo dalších běžných věcech. Když pak přiletí na místo, musí si zachovat chladnou hlavu a nenechat se ovlivnit například tím, že vstali z postele levou nohou.

Efekt přihlížejícího

Poskytnutí první pomoci je podle Dvořáka velmi důležité a obavy z toho, že způsobíte víc škody než užitku, jsou neopodstatněné.

„První pomocí nejde ublížit. Pokud chcete někomu ublížit, určitě byste vymyslel spoustu jiných způsobů, ale první pomocí to nejde. Ba naopak. Jedna anglická studie zjistila, že na špatně poskytnutou nebo neposkytnutou první pomoc zemře v Anglii stejně lidí jako na rakovinu, což je extrémní číslo.“

„Potřebujete na ni jenom své dvě ruce a ochotu tomu člověku pomoct,“ vysvětluje.

Zajímavý je taky takzvaný bystander syndrome (efekt přihlížejícího), který nám říká, že čím víc lidí se dívá na nějakou nehodu, tím méně z nich je ochotných vystoupit z davu a začít pomáhat. Podle Dvořáka je jediným způsobem, jak proti tomu bojovat, že o tom budeme mluvit a přistoupíme k tomu vždy tak, že tedy musíme být těmi, kteří nakonec pomohou.

Jaká je práce záchranáře s ADHD, jak se záchranáři vyrovnávají s extrémním zatížením v práci a přenáší se i na jejich rodinný život? Poslechněte si celou Osobnost Plus, kterou moderuje Michael Rozsypal. Audio je v úvodu článku.