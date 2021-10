Evropská léková agentura posuzuje použití vakcíny od Pfizeru a BioNTechu u dětí od pěti let

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) v pondělí uvedla, že začala posuzovat použití vakcíny proti covidu-19 od farmaceutických firem Pfizer a BioNTech u dětí ve věku pět až 11 let. Žádost o schválení své vakcíny v této věkové skupině podaly americká společnost Pfizer a její německý partner BioNTech minulý týden. Amsterodam 22:02 18. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vakcína od firmy Pfizer a BioNTech | Zdroj: Reuters

Použití tohoto léčivého přípravku u dětí mladších 12 let zatím v Evropské unii ani USA povoleno není. Případné doporučení jednoho z výborů EMA ohledně nasazení vakcíny u dětí ve věku od pěti do 11 let bude následně předáno Evropské komisi, která bude mít v tomto ohledu rozhodující slovo.

Farmaceutické firmy v září podle agentury Reuters uvedly, že podle výsledků klinických studií vyvolává jejich přípravek u dětí v této věkové skupině kýženou imunitní reakci. Do testů se zapojilo 2268 dobrovolníků v USA, Finsku, Polsku a Španělsku. Kromě toho společnosti testují svoji očkovací látku i u mladších dětí od šesti měsíců věku.

EMA kromě toho v pondělí oznámila, že schválila výrobu preparátu od Pfizeru a BioNTechu na dvou nových místech, která se obě nacházejí v Itálii. Upřesnila, že díky jejímu rozhodnutí bude moci být do EU ještě letos dodáno o 85 milionů dávek více.

Evropský lékový regulátor kromě toho povolil variantu vakcíny, která je přímo připravená k podání a nevyžaduje předchozí ředění. Tento hotový přípravek bude dostupný v balení po deseti lahvičkách, které budou dohromady obsahovat 60 dávek. Může být skladován až deset týdnů při teplotách od dvou do osmi stupňů Celsia.