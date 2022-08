Agrofert nařkl resort průmyslu i ministra Síkelu z podjatosti. Vymáhání 100 milionů po Penamu se brzdí

Vedení Agrofertu podalo tzv. námitku podjatosti na ministerstvo průmyslu a obchodu i na samotného ministra Jozefa Síkelu (za STAN). Jeho úřad chce koncernu ze svěřenských fondů expremiéra Andreje Babiše (ANO) odebrat dotaci 100 milionů na lepší toustový chléb. Úředníci nyní mají kvůli námitkám svázané ruce. „Každý proces, který vůči Agrofertu zahájíme, je kontrován námitkou podjatosti ministerstva,“ popsal náměstek pro eurofondy Marian Piecha. Praha 5:00 31. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Před dvěma týdny si vedení předsednictva Agrofertu v otevřeném dopise premiérovi Petru Fialovi (ODS) stěžovalo na „bezdůvodné útoky“ na firmu ze strany ministrů.

„Žádáme Vás proto opakovaně, abyste zajistil rovné podmínky pro podnikání na českém trhu a rovný přístup představitelů politické moci k jednotlivých účastníkům trhu včetně koncernu Agrofert,“ stojí v dopise, o kterém si můžete více přečíst ZDE. Dopis s obdobným obsahem mělo předsednictvo koncernu poslat přímo na Úřad vlády už letos v březnu.

Jenže vedení koncernu šlo ještě dál, jak zjistil server iROZHLAS.cz.

Na ministerstvo průmyslu a obchodu vedené Jozefem Síkelou (za STAN) 21. března podalo takzvanou námitku podjatosti. „Námitku jsme podali a již několik měsíců čekáme na reakci. V jaké fázi je, tedy nevíme,“ uvedl pro iROZHLAS.cz mluvčí koncernu Pavel Heřmanský. O čtyři měsíce později, konkrétně v pondělí 11. července, přišla další námitka podjatosti. A ta mířila přímo na osobu ministra.

Vymáhání dotací

Resort průmyslu prostřednictvím operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost rozděluje miliardy z eurofondů. Evropské erární peníze přes něj v minulosti tekly i do dceřinek koncernu Agrofert. Audit Evropské komise ke střetu zájmů šéfa hnutí ANO Andreje Babiše ale vše změnil.

Dotace a audit Na začátku roku 2019 v Česku proběhl audit ke střetu zájmů, a to kvůli bývalému premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a dotacím pro Agrofert, který má uložený ve svěřenských fondech. Bruselští auditoři došli k závěru, že Babiš během svého vládního angažmá porušoval českou i unijní legislativu ke střetu zájmů. Řadu dotací pro dceřiny Agrofertu pak označili jako neoprávněně vyplacené a Česko by je tak podle nich mělo vymáhat zpět. Jednou z nich je i 100milionová dotace na stavbu nové výrobní linky na toustový chléb, o kterou požádala před šesti lety ministerstvo průmyslu a obchodu Pekárna Zelená louka spadající pod Penam. V popisu projektu pekárna uvedla, že půjde o linku „s výraznými inovačními prvky“, díky níž měla vyrábět zdravější a chutnější chleba bez konzervantů. Kontroloři ale zjistili, že pekárna ve skutečnosti použila už existující technologii. Podobný toastový chléb vyráběla německá společnost Lieken AG, která je rovněž členem skupiny Agrofert, už v roce 2013. České úřady tak loni na podzim zahájily tzv. řízení o odnětí dotace.

Unijní auditoři došli k závěru, že bývalý premiér porušoval českou i unijní legislativu ke střetu zájmů a dotace, které koncern čerpal během jeho vládního angažmá, tak byly vyplacené neoprávněně.

Úředníci resortu průmyslu tak musí přikročit k jejich vymáhání. Takzvané řízení o odnětí dotace zahájili v případě známé dotace ve výši 100 milionů pro Pekárnu Zelená louka patřící pod Penam. Podobný krok by přitom podle Bruselu měli udělat i u dalších dotací - třeba u té pro plastikářskou firmu Fatra nebo zemědělský podnik Cerea.

Jenže úředníci ministerstva mají nyní právě kvůli námitce podjatosti svázané ruce. „Každý proces, který vůči Agrofertu zahájíme, je kontrován námitkou podjatosti ministerstva,“ popsal pro iROZHLAS.cz náměstek pro eurofondy Marian Piecha.

V jaké fázi je nyní vymáhání dotací, nechtěl on ani tiskový odbor resortu říci. „Projekty jsou v procesu správního řízení, do doby uzavření řízení nelze jednotlivé případy podrobněji komentovat z důvodu možného ovlivnění procesu,“ uvedl k tomu pouze David Hluštík z tiskového odboru.

Jaký vliv má na celý proces vymáhání námitka podjatosti, také nechtěl přiblížit. Podle dvou na sobě nezávislých zdrojů serveru iROZHLAS.cz stížnosti Agrofertu nyní vymáhání dotací blokují.

Kdy by se mohl celý proces odblokovat, není jasné. Podle zákona má být sice námitka podjatosti vyřízena „bezodkladně“, konkrétnější lhůtu ale už legislativa neuvádí.

Stížnosti na Síkelu

Co konkrétně Agrofertu vadí? „Jsme přesvědčeni, že tato vláda ke koncernu Agrofert a jeho jednotlivým firmám nepřistupuje stejně jako k jiným český firmám, a co nás především mrzí a zaráží, je to, že někteří členové vlády dokonce předjímají rozhodnutí správních orgánů, které sami řídí, a zasahují do nich,“ zdůvodnil pro iROZHLAS.cz podání námitky mluvčí Heřmanský.

Narážel na šéfa resortu průmyslu Jozefa Síkelu. Ten se totiž na začátku letošního roku vložil do vymáhání stamilionové dotace pro Penam. Ačkoliv úředníci řízení oficiálně zahájili už loni na podzim, krátce po sněmovních volbách, neměli v ruce klíčové důkazy. Konkrétně posudky evropských auditorů, podle nichž linka na toustový chléb nebyla inovativní a neměla tak na dotaci nárok.

„Posudky, které jsou klíčové pro rozhodnutí o oprávněnosti dotace pro Pekárnu Zelená louka, poskytla Komise v reakci na můj dopis. Podklady nás přesvědčily o tom, že je na místě přistoupit k odnětí dotace pro tento projekt,“ popsal svoji roli v získávání posudků Síkela v březnu v tiskové zprávě a poté také na Twitteru.

Už tehdy se přitom Síkelova slova vedení koncernu nelíbila. „Nicméně nás velmi zaráží, že ačkoliv není skončeno, ministerstvo průmyslu a obchodu na svém webu a ministr průmyslu a obchodu na sociální síti předjímají jeho výsledek,“ komentoval tehdy ministrovy výroky mluvčí Agrofertu Heřmanský pro iROZHLAS.cz

Síkelu pak předsednictvo zmínilo také v otevřeném dopise Fialovi. „Ing. Jozef Síkela ještě před ukončením řízení o odnětí dotace vedeného se společností Pekárna Zelená louka, a. s., prohlásil, že ‚je namístě přistoupit k odnětí dotace pro tento projekt‘, a to na základě podkladů ve správním spise, ke kterým by měly mít přístup pouze úřední osoby,“ popsalo v dopise.

Námitka podjatosti

Námitka podjatosti je součástí správního řádu a jde o nástroj, jakým se může účastník řízení (například právě řízení o odnětí dotace, pozn. red.) bránit proti případné podjatosti úředníků, kteří řízení vedou nebo se ho účastní.

„O námitce podjatosti bezodkladně rozhodne služebně nadřízený orgán, tzv. představený. To, kdo je představeným v konkrétním případě, plyne z právních předpisů, popřípadě z vnitřního organizačního řádu správního orgánu. V případě řadového úředníka ministerstva se bude pravděpodobně jednat o vedoucího příslušného odboru nebo jiné organizační složky,“ vysvětlila pro iROZHLAS.cz právnička Kristýna Zahálková z expertní skupiny Frank Bold.

Představený pak rozhodne, jestli je daný úředník skutečně podjatý a je vyloučen z řízení, či nikoli. Případně určí jiného úředníka, který vedení řízení převezme. „Tento úředník nesmí být podřízeným vyloučeného úředníka,“ podotkla Zahálková s tím, že proti tomuto rozhodnutí je možné se ještě odvolat.

V případě, že je námitkou podjatosti napadnuto celé ministerstvo, je celé řešení složitější. Pokud by námitka podjatosti směřovala proti všem zaměstnancům ministerstva, měl by o ní rozhodnout ministr. „Pokud by taková výjimečná situace nastala, pak by o námitce podjatosti rozhodoval ministr, který stojí v čele ministerstva. Ministr je totiž ze zákona nadřízeným ministerstva,“ vysvětlila Hana Malá, mluvčí ministerstva vnitra, který je gestorem daného zákona.

Podjatost jako nástroj blokace? Systémová podjatost v minulosti komplikovala a blokovala přípravu řady důležitých staveb v republice. Třeba dostavbu D1 v úseku Říkovice - Přerov a to kvůli systémové podjatosti Přerova. Nebo dostavbu Pražského okruhu od D1 směrem k Běchovicím, kde proběhly stížnosti na podjatost hlavního města. „Systémová podjatost ale není problém jen tam, kde není odpor proti stavbě. Tam, kde odpor existuje, se jedná už o systémový nástroj ke zdržení a komplikacím v přípravě stavby,“ komentoval to zhruba před rokem Radek Mátl, ředitel Ředitelství silnic a dálnic.

V případě ministerstva by tak rozhodoval Síkela, jehož ale Agrofert v minulých týdnech kritizoval za jeho výroky i to, že podle nich vstupuje do správního spisu, do kterého mají mít přístup jen úředníci.

Jenže podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu z roku 2013 by se v případě napadení podjatostí celého úřadu mělo rozhodnout nejdříve o podjatosti vůči tomu, kdo stojí v jeho čele. „Pokud by tedy námitka podjatosti směřovala proti všem zaměstnancům ministerstva, mělo by se nejprve rozhodnout o námitce podjatosti vůči ministrovi,“ popisuje.

A tady se celá věc komplikuje. Proti samotnému ministrovi se námitka podjatosti použít nedá. „Zákon pak výslovně upravuje výjimku, že na ministry se ustanovení o podjatosti nevztahují,“ vysvětlila Malá.

Zahálková doplnila, že pak už je na řadě jen žaloba a soud. „Pro uplatnění námitky podjatosti proti celému ministerstvu, respektive proti ministrovi, by bylo potřeba podat správní žalobu proti vydanému rozhodnutí,“ dodala.