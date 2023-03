Úředníci nejsou podjatí, rozhodl Síkela. Agrofert se odvolal, vymáhání 100 milionů po Penam už rok stojí

Šéf resortu průmyslu Jozef Síkela (za STAN) loni na sklonku listopadu rozhodl, že jeho úředníci nejsou podjatí. Zjistil to nyní server iROZHLAS.cz. Podjatost namítalo vedení Agrofertu, a to v rámci řízení, kterým mu ministerstvo odebírá dotaci 100 milionů na linku na toastový chléb Penam. Vymáhání dotace kvůli námitkám podjatosti už rok stojí. A stát bude dál. Koncern se Síkelovým rozhodnutím nesouhlasí a podal „opravný prostředek“. Praha 5:00 20. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr za STAN Jozef Síkela námitku podjatosti svých podřízených odmítl | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

O námitce podjatosti rozhodl ministr průmyslu Jozef Síkela 30. listopadu 2022. „Úřední osoby nejsou vyloučeny z projednávání a rozhodování v daném řízení,“ uvedlo ministerstvo průmyslu v odpovědi na žádost podle informačního zákona.

Agrofert nařkl resort průmyslu i ministra Síkelu z podjatosti. Vymáhání 100 milionů po Penamu se brzdí Číst článek

Takzvanou námitku podjatosti podalo na Síkelův úřad vedení Agrofertu loni 21. března. O téměř čtyři měsíce později pak přišla druhá námitka. Úředníci měli od té doby svázané ruce a nemohli v procesu odebírání dotace nic dělat.

„Každý proces, který vůči Agrofertu zahájíme, je kontrován námitkou podjatosti ministerstva,“ popsal loni pro iROZHLAS.cz náměstek pro eurofondy Marian Piecha.

Úředníci museli vyčkat na Síkelovo rozhodnutí. Buď mohl dát Agrofertu za pravdu a dané úředníky z řízení vyloučit, anebo námitky smést ze stolu. V listopadu se přiklonil ke druhé možnosti.

Odvolání

Vedení koncernu, který spadá do svěřenských fondů expremiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, se ale odvolalo. „O námitce podjatosti rozhodl ministr průmyslu a obchodu. Proti rozhodnutí byl podán opravný prostředek,“ stojí dále v informaci z resortu průmyslu.

NÁMITKA PODJATOSTI Námitka podjatosti je součástí správního řádu a jde o nástroj, jakým se může účastník řízení (například právě řízení o odnětí dotace – pozn. red.) bránit proti případné podjatosti úředníků, kteří řízení vedou nebo se ho účastní.

Mluvčí koncernu Pavel Heřmanský se nechtěl k záležitosti vyjadřovat. „Probíhající řízení nekomentujeme, nicméně i v tomto případě můžeme potvrdit, že jsme přesvědčeni, že jsme postupovali v souladu se zákonem, a jsme připraveni hájit naše práva,“ uvedl pouze.

Na ministra Síkelu, ale i další členy vlády si vedení Agrofertu stěžovalo několikrát. Nejdříve dopisem adresovaným přímo premiéru Petru Fialovi (ODS), posléze dalším otevřeným dopisem, který byl zveřejněn třeba v médiích z Babišových svěřenských fondů. A pak právě prostřednictvím námitky podjatosti.

Co konkrétně Agrofertu vadí? „Jsme přesvědčeni, že tato vláda ke koncernu Agrofert a jeho jednotlivým firmám nepřistupuje stejně jako k jiným český firmám, a co nás především mrzí a zaráží, je to, že někteří členové vlády dokonce předjímají rozhodnutí správních orgánů, které sami řídí, a zasahují do nich,“ zdůvodnil loni v srpnu pro iROZHLAS.cz podání námitky mluvčí Heřmanský.

Narážel právě na šéfa resortu průmyslu, který loni v médiích několikrát hovořil o odebrání stamilionové dotace pro Penam jako o hotové věci. Více si můžete přečíst ZDE.

Vymáhání dotací

Resort průmyslu prostřednictvím operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost rozděluje miliardy z eurofondů. Evropské erární peníze přes něj v minulosti tekly i do dceřinek koncernu Agrofert. Audit Evropské komise ke střetu zájmů šéfa hnutí ANO Andreje Babiše ale vše změnil.

Unijní auditoři došli k závěru, že bývalý premiér porušoval českou i unijní legislativu ke střetu zájmů, a dotace, které koncern čerpal během jeho vládního angažmá, tak byly vyplacené neoprávněně.

Úředníci resortu průmyslu tak musí přikročit k jejich vymáhání. Takzvané řízení o odnětí dotace zahájili v případě známé dotace ve výši 100 milionů pro Pekárnu Zelená louka patřící pod Penam. Podobný krok by přitom podle Bruselu měli udělat i u dalších dotací – třeba u té pro plastikářskou firmu Fatra nebo zemědělský podnik Cerea.

Agrofert | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz