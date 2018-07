VIDEO: ‚Je zase vožralej, zloděj zlodějský. Nebudeš mi tady vykládat o StBácích,‘ řekl Babiš Kalouskovi

Ve středu večer při jednání Poslanecké sněmovny o důvěře druhé vládě Andreje Babiše vypukla roztržka mezi premiérem a předsedou poslaneckého klubu TOP 09 Miroslavem Kalouskem. Babiš nazval Kalouska „zlodějem zlodějským“, ožralou a tykal mu. Ten mu předtím řekl, že fňuká a kňourá. Praha 22:21 11. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Server iROZHLAS.cz přináší přepis diskuse Miroslava Kalouska (TOP 09) a Andreje Babiše (ANO).

Miroslav Kalousek (TOP 09)

Pane premiére, děláte všechno, co normální chlap nedělá. Bojíte se lidí s jinými názory, kňouráte, fňukáte, křivě přísaháte na zdraví svých dětí, podvádíte a kňučíte. Česká republika si zaslouží předsedu vlády, který s sebou nese název chlap. To vy nejste. A to je také jeden z důvodů, proč vám nelze vyslovit důvěru.

Andrej Babiš (ANO)

Chtěl bych poděkovat ODS za tu přestávku. Šel jsem mezi demonstranty. Nevím, kolik má promile ožrala Kalousek dneska. Možná stejně jako ti venku. Je zase ožralej jako obyčejně. Zloděj, zlodějský. Nebudeš mě urážet a nebudeš mluvit o mých dětech. Šel jsem ven mezi demonstranty a chtěl jsem s nimi mluvit. A co jsem jim chtěl ukázat? Tohle (zvedl papír).

Nechť to vidí všichni občané. Co to je. Čtvrtek 24. srpna 2006 15.43. Kalousek je pro vládu ČSSD tolerovanou komunisty. Pane, vy dneska celý den vykládáte o komunistech? Předseda KDU-ČSL Miroslav Kalousek ve čtvrtek souhlasil s výzvou šéfa ČSSD Jiřího Paroubka k jednání o společné vládě. Kalouskovi by nevadila taková tolerance ze strany KSČM. A předsednictvo KDU-ČSL je v tom podpořilo. Podle místopředsedy KSČM Jiřího Dolejše by komunisté vznik vlády ČSSD a lidovců zřejmě umožnili. Hovořili jsme o možnosti koaliční spolupráce. Byla by to menšinová vláda, která by hledala podporu napříč politickým spektrem. „V případě komunistů předpokládám nějakou formu umožnění vzniku,“ připouští po jednání s Paroubkem.

Tak o čem tady vykládáte celý den? Tady to je černé na bílém a já jsem to chtěl těm demonstrantům přečíst. Řvali a začali na mě házet lahve. Vaši demonstranti. Dneska jste tam byl. Byl jste nadšený, skandovali vaše jméno, pane Kalousku. No tak co je to za pokrytectví. Proč se tady bavíme celý den o komunistech. Proč? Vždyť vy jste s nimi chtěl dělat. Stejnou věc. Ne, dokonce jste chtěl vládu, my máme jen toleranci. Takže to je jedna věc.

Já jsem tam byl. Tak si to zařiďte, aby ti vaši kámoši neřvali a neházeli na mě lahve. A potom k tomu StB. Nemohl by pan Žáček jít ven za demonstranty a povykládat jim, jak to bylo s tou polistopadovou komisí. Proč vám trvalo 14 let, než jste otevřeli svazky StB? Proč ministr vnitra za KDU-ČSL zničil a skartoval 25 tisíc svazků? Proč? Proč se prodávaly lustráky údajně za 200 litrů? Co jste tady dělali po revoluci? Tenhle zloděj zlodějský mi nebude nic vyčítat.

Mě StBáci terorizovali za to, že jsem nekupoval ze Sýrie fosfáty. A proč? Protože jeho kámoš, jeho rodina Háva tam prodával tanky. Osobní přítel rodiny Asada. A on, který rozkrádal ministerstvo obrany a zabil lidi přes padáky, tak když paní ministryně bývalá Šlechtová mluví o těch pavučinách, tak ta jeho firma tam stále dělá ty kšefty. Koho zastupují. Ten švédský prototyp radaru nebo tu Augustu? Tak nechť přizná pan Kalousek, kde má ty firmy, kde má ty miliardy. On mi nebude tady vykládat o StB. Já jsem třikrát vyhrál soud. Tak jděte to říct těm demonstrantům. My jsme měli v rodině tři emigračky. A můj táta nemohl profesně postupovat kvůli tomu, že bratr mojí mámy odjel 21. srpna 1968, když nás obsadili Rusáci.

Tak ty mi tady nebudeš vykládat o StBácích. Nebude mi vykládat o tom. Já jsem ten soud vyhrál a takový zloděj zlodějský mě nebude tady urážet. Symbol korupce. Takže nechť to pan Žáček jim jde říct. Já jsem soud vyhrál a já jsem zažaloval Slovenskou republiku u Evropského soudu pro lidská práva a vyhraju to. Takže vy mi tady nebudete nadávat do StBáků. Já jsem žádný StBák nebyl. A já si vyprosím, aby tady někdo mluvil o mých dětech.

