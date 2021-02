Vakcíny od AstraZenecy leží u ledu. Část lidí z nich má strach. ‚Chrání hlavně před smrtí,‘ říká Blatný

Ve čtvrtek dorazí další dodávka vakcín proti koronaviru od společnosti AstraZeneca. Podle informací Radiožurnálu půjde o 50 tisíc dávek. Dohromady jich Česko od britsko-švédské firmy bude mít tento týden už 90 tisíc. Lékaři ale zatím vyočkovali jen zlomek, konkrétně necelé tři tisíce dávek. Ministr Jan Blatný (za ANO) to zdůvodňoval i tím, že lidé mají obavy o účinnost vakcíny. Příští týden má přitom dorazit dalších 80 tisíc dávek. Původní zpráva Praha 15:04 17. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vakcína od společnosti AstraZeneca | Foto: Dado Ruvic | Zdroj: Reuters

Vakcínami od AstraZenecy očkují lékaři zatím jen v polovině krajů. Vyočkovaných je 2777 dávek, z toho většina ve Středočeském kraji, kde danou očkovací látku dosud aplikovali 1524 lidem. Vyplývá to z dat ministerstva zdravotnictví platných k úterku.

„Vakcína AstraZeneca je zařazena do očkování postupně dle rezervací v centrálním rezervačním systému podle kapacitních a personálních možností,“ řekl Radiožurnálu krajský koordinátor očkování Středočeského kraje Martin Polák s tím, že do Kolína má ve čtvrtek dorazit dalších 4300 dávek vakcíny od britsko-švédské firmy.

Do jakých dalších nemocnic nejnovější, už třetí dodávka vakcín půjde, zatím není jasné. Podle informací Radiožurnálu ministerstvo zdravotnictví s výrobcem v tuto chvíli nekomunikuje.

Resort na otázky, kdo třetí, dosud největší dodávku vakcín dostane, zatím neodpověděl. Nereagoval ani prozatímní distributor vakcín od AstraZenecy, firma Avenier.

Pomalé očkování

„O dalších dodávkách nic nevíme,“ potvrdil krajský koordinátor očkování Jihomoravského kraje Lukáš Homola. Zatím jedinou dodávku vakcíny od AstraZenecy dostali na jihu Moravy v pátek, šlo o 2400 dávek vakcíny. Do úterý jich vyočkovali 48.

Jak se očkuje? Středočeský kraj: 1524 dávek

Královéhradecký kraj: 430 dávek

Olomoucký kraj: 349 dávek

Vysočina: 249 dávek

Zlínský kraj: 157 dávek

Jihomoravský kraj: 48 dávek

Praha: 20 dávek Údaje ministerstva zdravotnictví o aplikaci vakcíny od firmy AstraZeneca jsou platná k úterý

Vakcíny od AstraZenecy na jižní Moravě očkují pracovníkům věznic a seniorům nad 80 let. „Pro tyto lidi neexistuje jiná alternativa, která umožňuje manipulaci při návštěvní službě,“ doplnil Homola s tím, že rychlost očkování je v tomto případě nízká, protože objíždět jednotlivce trvá dlouho.

„My jsme do našeho kraje dostali 1300 dávek, které tento týden začínáme očkovat,“ vysvětlil v pondělních Dvaceti minutách Radiožurnálu jihočeský hejtman Martin Kuba s tím, že jakmile vakcíny kraj dostane, tak je obyčejně ihned vyočkuje. Zatím ale podle dat ministerstva zdravotnictví na jihu Čech lékaři s AstraZenecou očkovat nezačali.

„Dodávky vakcín jsou zřejmě nestabilní ze strany dodavatelů, nemáme tedy garantované dodávky na všechny druhy vakcín,“ popsala náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví v Pardubickém kraji Michaela Matoušková. O dodávkách vakcín od Moderny a AstraZenecy se prý dozvídají s týdenním předstihem.

Podle lednových informací Radiožurnálu ale výrobce ministerstvu zdravotnictví poslal detailní harmonogram s termíny dodávek i počtem očekávaných vakcín. V únoru má přijít přes 170 tisíc dávek, příští týden bude zavážka z belgických skladů zatím největší – dorazit má dalších 80 tisíc vakcín.

Problém s rozvozem

Zatímco ve Středočeském kraji vyočkovali už přes 1500 dávek vakcín od AstraZenecy, například v Praze jen 20. Česko bude i se čtvrteční dodávkou mít k dispozici celkem 90 tisíc vakcín. Z předchozí dodávky 50 tisíc vakcín přitom stát vyočkoval dosud jen něco málo přes pět procent.

„Část z nich opravdu nebyla vyočkována z důvodů, které jsem už vyvrátil. Někteří lidé měli pocit, že se touto vakcínou nechtějí očkovat.“ Jan Blatný (ministr zdravotnictví za ANO)

Že očkování vakcínami od společnosti AstraZeneca vázne, přiznal minulý týden i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Uvedl, že mimo jiné je to proto, že v některých nemocnicích neočkují sedm dní v týdnu a v jiných zase zatím nevyočkovali dávky od jiných výrobců.

„Vázne to na tom, že VZP nevybrala distributora,“ prohlásil také Babiš. Na to, že pojišťovny zahájily výběrové řízení na distributora vakcíny pozdě, upozorňovala už před časem Asociace velkodistributorů léčiv. Viní z toho vládu, která od pojišťoven už v prosinci dostala urgentní dopisy o nutnosti vyřešení distribuce očkovacích látek, které po Novém roce do Česka přijdou.

„Zadávací řízení na distributora pro distribuci vakcín od výrobce AstraZeneca bylo zdravotními pojišťovnami vyhlášeno bez zbytečného odkladu, jakmile to bylo možné, a je realizováno v nejkratších možných termínech, jaké pojišťovnám okolnosti umožňují,“ tvrdil výkonný ředitel Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.

Dočasně rozváží vakcíny od firmy AstraZeneca společnost Avenier, kterou ministerstvo zdravotnictví oslovilo napřímo bez soutěže a která se také stará o distribuci vakcín od firmy Moderna. Resort navíc jakékoli pochybení v distribuci odmítá. „Distribuce není ten problém, to vám mohu slíbit,“ řekl na středeční tiskové konferenci ministr zdravotnictví za hnutí ANO Jan Blatný.

Podle informací Radiožurnálu pojišťovny už oficiálního distributora pro AstraZenecu vybraly, jde o firmu Alliance Healthcare. Potvrdily to čtyři na sobě nezávislé zdroje. Stále ale běží lhůta pro odvolání, a tak Svaz zdravotních pojišťoven odmítl tyto informace komentovat.

Obavy o účinnost

Ministr Blatný váznoucí vakcinaci na dopoledním brífinku zdůvodňoval také obavami o účinnosti dávek od AstraZenecy. „Část z nich opravdu nebyla vyočkována z důvodů, které jsem už vyvrátil. Někteří lidé měli pocit, že se touto vakcínou nechtějí očkovat,“ prohlásil.

Podle něj mají vakcíny chránit hlavně před smrtí na covid-19. „To vakcíny, včetně té od AstraZenecy, dělají,“ pokračoval Blatný. Strach některých lidí z vakcín právě od britsko-švédské firmy potvrdil například serveru iHned.cz i hejtman kraje Vysočina Vítězslav Schrek (ODS + STO). Obavám ale ministr podle svých slov nerozumí.

„AstraZeneca, stejně jako všechny ostatní vakcíny, je registrovaná Evropskou lékovou agenturou. Není důvod její použití omezovat. Není důvod preferovat jednu vakcínu před druhou. Zbytečně tím dochází jen k tomu, že se očkování takového člověka brzdí,“ uvedl Blatný.

Vakcínou od firmy AstraZeneca by se podle ministra mohli v budoucnu vzhledem k plánovaným dodávkám očkovat například pedagogové. Takový záměr mají například už v Moravskoslezském kraji, kam dosud dorazilo 2400 dávek dané očkovací látky.

„Vakcíny AstraZeneca bychom rádi využili na vakcinaci pedagogických pracovníků, předběžně se na tom shodli hejtmani na úterním dopoledním jednání s vládou,“ přiblížila mluvčí hejtmanství Nikola Birklenová.

Nyní je podle ní nutné, aby tento návrh vláda potvrdila. „A aby byla právě o pedagogy rozšířena skupina občanů, kteří mají na vakcinaci nárok. Následně jim musí být umožněna rezervace v centrálním rezervačním systému, a podobně jako u lékařů dostanou i učitelé termín podle věku,“ dodala mluvčí Birklenová.