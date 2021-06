Reklamní větev kauzy Čapí hnízdo se prodlužuje. Důvodem je množství faktur i znalecký posudek

Zatímco hlavní šetření je uzavřeno, práce policistů v reklamní větvi kauzy Čapí hnízdo stále běží. Vedle dotačního podvodu se totiž kriminalisté v souvislosti s hospodařením farmy zabývají také podezřením na daňové úniky. Čas na shromáždění důkazů měli původně do 25. června, tedy do pátku. Lhůta se jim ale bude podle pražských žalobců velmi pravděpodobně prodlužovat. Čapí hnízdo si od firem Agrofertu přišlo díky inzerci na 272 milionů korun. Doporučujeme Praha 5:00 22. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policie u farmy Čapí hnízdo šetří také podezření na daňové delikty | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Aktuální lhůta pro skončení prověřování je stanovena do 25. června tohoto roku. S ohledem na nadále probíhající úkony přípravného řízení lze předpokládat její prodloužení,“ uvedl pro iROZHLAS.cz mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala s tím, že případ je stále ve fázi prověřování. Dosud tak nebyl nikdo obviněn.

Policie se podle Cimbaly pod dozorem pražských žalobců zabývá všemi „relevantními skutečnostmi, které se věci dotýkají“. Odpovídal tak na dotaz, proč se šetření celé věci táhne. „Policejní orgán provádí řadu úkonů, jejichž konkrétní obsah nelze s ohledem na fázi přípravného řízení, které je neveřejné, nijak blíže specifikovat,“ doplnil.

Pochybnostmi kolem reklamních peněz, které do Čapího hnízda pumpovaly podniky Agrofertu, se policisté začali zabývat už v rámci šetření možného dotačního podvodu.

Byla to jedna z indicií, která naznačovala propojení farmy s holdingem ze svěřenského fondu premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše. Inzerce holdingových firem totiž tvořila hlavní část příjmů Čapího hnízda.

Konkrétně: díky reklamním injekcím si Čapí hnízdo přišlo v letech 2010 až 2013 na 272 milionů korun, což vyvolalo podezření, že peníze ve skutečnosti nešly na reklamu, ale pomáhaly farmě splácet úvěr a Agrofertu snížit si daně. Detektivové se proto rozhodli prověřit shromážděné informace v prosince 2018 samostatně.

Množství faktur

V červenci 2019 kriminalisté případ posunuli do další fáze a zahájili trestní řízení. Přesto – téměř po dvou letech – stále nemají hotovo.

Podle Cimbaly je důvodem i delší časové období, které musí policisté projít. Nehledě na množství faktur a dalších daňových dokladů, které musí zkontrolovat v účetnictví. „Prověřování se týká období více let, kdy jsou průběžně vyhodnocovány všechny získané poznatky,“ pokračoval mluvčí.

Ve věci navíc podle informací iROZHLAS.cz probíhá znalecké zkoumání. Hospodaření Čapího hnízda už dříve zkoumal ekonom Karel Mojžišík, a to na žádost dotačního úřadu v době, kdy farma žádala o 50milionovou dotaci z evropských peněz.

A Mojžišík přiznání dotace nedoporučil. Mimo jiné se odvolával na podezřele velkorysé plány na příjem z reklamy. Farma do žádosti napsala, že očekává výdělek 25 milionů korun ročně, což bylo podle posudku nereálné.

S Mojžišíkovými závěry se shoduje i další posudek, který si nechala zpracovat policie v hlavní dotační větvi od společnosti Česká znalecká. Ta již porovnávala skutečné výdaje a příjmy farmy Čapí hnízdo. Zjistila, že její provoz vydělával od zahájení činnosti prakticky jen díky reklamě zadané koncernem. Bez ní by farma nedokázala zaplatit ani zaměstnance, natož splácet úvěr bance.

Součinnost berňáku

Možné daňové delikty v souvislosti s hospodařením farmy Čapí hnízdo poprvé zmínil už v roce 2014 německý finanční úřad, který měl pochybnosti o platbách za údajnou reklamu německé pobočky Agrofertu u olbramovické farmy. Své podezření Němci tehdy podle portálu Echo24.cz předali oficiálně českým kolegům z finanční správy.

„Trváme na tom, že hospodaření farmy Čapí hnízdo vždy probíhalo plně v souladu s platnými zákony. Jakékoli ‚daňové delikty‘ můžeme jednoznačně vyloučit.“ Karel Hanzelka (mluvčí Agrofertu)

„Finanční správa vždy poskytuje součinnost orgánům činným v trestním řízení,“ reagovala mluvčí Generální finanční ředitelství Zuzana Mašátová na dotaz serveru iROZHLAS.cz, zda kvůli možným daňovým únikům farmy Čapí hnízdo spolupracuje s policií. Víc ale s ohledem na mlčenlivost říct nechtěla.

Server Neovlivní.cz letos v květnu napsal, že finanční správa má policistům pomoci s vyčíslením škody, která kvůli možným daňovým únikům měla vzniknout státu.

Premiér Andrej Babiš dlouhodobě odmítá, že by se kolem farmy dělo cokoliv nezákonného. Stejně tak jakékoli pochybení kolem inzerce odmítá holding Agrofert. „Trváme na tom, že hospodaření farmy Čapí hnízdo vždy probíhalo plně v souladu s platnými zákony. Jakékoli ‚daňové delikty‘ můžeme jednoznačně vyloučit,“ uvedl mluvčí Karel Hanzelka s tím, že policie koncern zatím nekontaktovala.

Policie letos v květnu současně ukončila vyšetřování kauzy Čapí hnízdo. Tým vyšetřovatelů pod vedením Pavla Nevtípila opětovně navrhl obžalovat premiéra Babiše a exmanažerku Agrofertu Janu Mayerovou z dotačního podvodu a poškozování zájmů Evropské unie. Pokud by se jejich vina prokázala, hrozilo by jim až deset let za mřížemi.

Trestní spis nyní posoudí dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch. Ten má tři možnosti: může se s návrhem policie ztotožnit a podat obžalobu, trestní stíhání zastavit či například věc vrátit k došetření.

Podezření kolem reklamy červen 2008 - ekonom Karel Mojžišík ve svém posudku nedoporučuje přiznání dotace farmě, mimo jiné se odvolává na podezřele velkorysé plány na příjem z reklamy

rok 2014 – finanční správa dostává od svých německých kolegů z Chemnitzu smlouvu na zajištění reklamy mezi společností Farma Čapí hnízdo a německým Agrofertem s podezřením na krácení daně

květen 2017 – společnost Česká znalecká a. s. v dalším posudku k farmě uvádí, že provoz Čapího hnízda vydělával prakticky jen díky reklamě zadané koncernem Agrofert

srpen 2017 – policie zasílá do sněmovny žádost o vydání Andreje Babiše a místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka v souvislosti s kauzou dotací na farmu

prosinec 2017 – OLAF ukončuje své vyšetřování možného dotačního podvodu, ve své závěrečné zprávě problém s reklamou zmiňuje i s odkazy na oba posudky

prosinec 2018 – policie začíná oficiálně prověřovat možné daňové úniky spojené s reklamou

červen 2019 - policie zahájila úkony trestního řízení v souvislosti s hospodařením farmy Čapí hnízdo