Cermat chystá spuštění systému elektronických přihlášek. Pro vyplnění bude stačit bankovní identita

Pohodlnější, rychlejší, přehlednější i levnější má být podle Cermatu jarní přijímací řízení na střední školy. Od 1. do 20. února budou uchazeči podávat tři přihlášky místo dosavadních dvou. Také rovnou určí, na kterou školu chtějí nejvíc a na kterou naopak nejméně. A navíc to budou moct nově udělat elektronicky. Cermat, který zkoušky v Česku organizuje, v lednu spustí nový Digitální přihlašovací systém nazvaný DiPSy. Praha 9:57 3. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Digitální systém nově vyhodnotí výsledky žáků jednotné přijímací zkoušky a automaticky je umístí do té střední školy, na kterou mají dostatek bodů (ilustrační foto) | Foto: Martin Veselý / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Přihlašovací sytém bude propojený s registrem obyvatel, takže když se do něj zákonný zástupce přihlásí pomocí mobilního klíče e-Governmentu nebo bankovní identity, automaticky se mu načtou údaje o něm i jeho potomkovi. Pak stačí vybrat tři školy a určit jejich pořadí podle priorit. Cermat očekává, že elektronicky přijdou až tři čtvrtiny přihlášek.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž o DiPSy

„Bude tam něco jako WhatsApp messenger. Tento ‚messaging‘ bude mít charakter datové schránky,“ vysvětloval fungování systému DiPSy na seminářích ředitelům škol šéf Cermatu Miroslav Krejčí.

Bankovní identita versus papír

Lidé bez bankovní identity mají možnost podání přihlášky hybridní formou, uvedl také Krejčí.

„Vše se bude vyplňovat v informačním systému, ale bez jakéhokoliv přihlášení. Rodič tam doplní údaje o sobě a o dítěti, vybere školy ve správném pořadí a ukáže se mu, jaké přílohy každá škola potřebuje. Tam bude moct nahrát fotky, popřípadě scany příloh a uloží přihlášku do systému,“ doplnil následně Krejčí pro Český rozhlas Plus.

Na e-mail pak rodiči přijde dokument, který musí vytisknout, podepsat a fyzicky doručit do školy, kterou v přihlášce označil nejvyšší prioritou.

Tři přihlášky na střední školu místo dvou a rovnou digitálně. Senátem prošla novela školského zákona Číst článek

Stále zůstane i možnost podat přihlášky na střední školy klasicky na papírovém formuláři. Bude na řediteli žákem nejvíc preferované školy, aby ji zanesl do digitálního systému. Celkově ale má být administrativa spojená s přijímacím řízením pro střední školy jednodušší.

Za krok do jednadvacátého století označil novinky například zástupce ředitelky Gymnázia Paměti národa Lubomír Martinec.

„Bude to lehčí v tom případě, že nebude probíhat správní řízení. Nebudeme muset sáhodlouze odepisovat na dopisy a rodiče nebudou muset pobíhat po Praze jako vloni, kdy mi připadali spíše jako chudáci orientační běžci se zápisovým lístkem a tvořili všude možně dvousetmetrové fronty,“ hodnotil pro Český rozhlas Martinec.

Navýšení rodičovské, přihlášky na střední školy i strategické projekty. Pavel podepsal novely zákonů Číst článek

Konec taktizování?

Digitální systém nově vyhodnotí výsledky jednotných přijímacích zkoušek a automaticky každého žáka umístí do té střední školy, na kterou má dostatek bodů.

Podle vedoucí oddělení všeobecného vzdělávání ministerstva školství Štěpánky Thérové se už nevyplatí při podávání přihlášek taktizovat.

„Pokud by (děti s rodiči – pozn. red.) dali na první místo do přihlášky například učební obor, ve kterém by téměř s jistotou měli šanci na přijetí, a na druhé a třetí místo si dali tu svou vysněnou průmyslovou školu nebo gymnázium a nakonec uspěli ve všech třech oborech vzdělání, tak systém se podívá na jejich první prioritu. Tam ho přiřadí a na žádné další přihlášené obory vzdělání se dívat nebude,“ vysvětlila Thérová.

První kolo přijímacích zkoušek bude pro čtyřleté obory v pátek 12. a v pondělí 15. dubna. Výsledky Cermat zveřejní až po měsíci – 15. května. Předpokládá se, že se 80 procent žáků v prvním kole umístí. Kdo se ani na jednu ze tří škol nedostane, může se ve druhém kole přihlásit na tři další školy, kde ještě bude místo.

Testy se znovu nepíšou, uchazeč bude hodnocen podle výsledků z prvního kola. Školu, kde se budou psát testy, Cermat vybere tak, aby to měli žáci co nejblíže místu bydliště.