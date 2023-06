V Česku přibylo obyvatel. Důvodem je zahraniční migrace, především z Ukrajiny

Zdeňka podlehla dezinformacím, mamince v covidu sundávala roušku. Rodiče jí zemřeli v náručí

„Už nemám radost ze života, poznamenalo mě to takovým způsobem, že si do konce života ponesu výčitky za to, že mám na rukou krev svých rodičů, protože jsem jim zakázala očkování,“ připouští Zdeňka.