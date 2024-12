Česko je světovou velmocí ve spotřebě léků na cukrovku i srdce, může to poukazovat na plýtvání

Česko je světovou velmocí ve spotřebě léků na cukrovku. Ukázala to poslední data Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Přípravků na diabetes se u nás každoročně spolyká dokonce čtvrté největší množství na světě. Roste i spotřeba dalších léků. Podle odborníků je na vině četný výskyt daných nemocí, poukazují ale také na možné plýtvání. Praha 10:46 30. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česko dominuje ve spotřebě léků na cukrovku i další nemoci (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Spotřebu léků na cukrovku ukazuje OECD na srovnání toho, kolik denních dávek léků připadá v různých zemích na tisíc obyvatel. V Česku to vychází skoro na sto dávek. Hůř už jsou na tom jenom Kanaďané, Finové a Řekové. Spotřeba těchto léků přitom i nadále stoupá.

„Česká republika má významné množství diabetiků i ve srovnání s jinými státy. Je to spojené i s obezitou a zdravotním stavem české populace. Spotřeba je myslím vázaná takhle na množství pacientů,“ vysvětluje náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček.

Farmaceut a odborník na trh s léky Josef Suchopár k tomu dodává, že podobně jsou na tom i přípravky na další civilizační nemoci: „Spotřeba v některých skupinách léků roste. Zejména v oblastech, kde narůstá výskyt příslušných onemocnění – ať už je to diabetes, srdeční selhání nebo hypertenze.“

Česko dominuje i ve spotřebě léků na srdce, i tam podle OECD skončilo čtvrté. U léků na vysoký tlak jsme šestí. „Můžeme být spokojeni s tím, že noví pacienti, kteří onemocní příslušnou chorobou, dostávají správnou a adekvátní léčbu,“ komentuje Suchopár. Lidé podle něj víc užívají taky léky na žaludek a na bolest.

Jeden lék pod dvěma názvy

V dalších případech to ale podle něj může ukazovat na plýtvání. A to nejenom ze strany pacientů, ale i lékařů. Z dat zdravotních pojišťoven totiž podle něj vyplynulo, že lékaři mnohdy lidem předepisují jeden lék pod dvěma různými názvy dvakrát.

„Z dat, která poskytuje oborová zdravotní pojišťovna, pozorujeme, že deset procent klientů má duplicitu alespoň jedenkrát ročně. To je číslo, které je dramaticky vyšší oproti zahraničí,“ podotýká Suchopár. Této praxi podle něj nezabránil ani lékový záznam pacienta.

Ministerstvo zdravotnictví to ale popírá. Problém s lékaři a duplicitními recepty pro chronicky nemocné tady podle něj není. Připouští ale, že pacientů se plýtvání týká, předzásobují se volně prodejnými léky.

„Určitě máme rezervu u léčiv na léčbu sezónních onemocnění, kdy mají pacienti tendenci si nakupovat pro strýčka příhodu,“ říká náměstek ministra zdravotnictví Dvořáček.

Potvrzuje to i pět let starý průzkum Státního ústavu pro kontrolo léčiv, podle kterého se takto každoročně do lékáren vrací pilulky až za jednu miliardu korun.

Lékaři letos prozatím předepsali léky za téměř sto miliard korun. Na recept se vydalo o čtyři procenta víc léků než loni. U nejmodernějších přípravků, které se podávají jen ve specializovaných centrech, byl nárůst ještě vyšší – pohyboval se okolo 14 procent. V této kategorii podle Dvořáčka nejvíc přibylo předepsaných léků na rakovinu prsu, plic a krve.