Zásah detektivů kvůli bojům na Ukrajině: do Slaného si přišli pro šéfa domobraneckého spolku

Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu zasahují na sídlišti ve Slaném. Ivan Kratochvíl, který tam bydlí, je šéfem spolku Českoslovenští vojáci v záloze za mír, tedy paramilitárního domobraneckého spolku, který loni zmiňovala i zpráva o extremismu ministerstva vnitra. Informuje o tom Radiožurnál a server iROZHLAS.cz. Policisté zatýkali lidi, které podezřívají z podpory separatistů na východě Ukrajiny. Původní zpráva Slaný 12:05 21. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policie zasahuje kvůli bojům na Ukrajině i na sídlišti ve Slaném (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Detektivové z protimafiánské centrály zasahují v bytě panelového domu na sídlišti ve Slaném. V bytě v prvním patře je asi šest policistů v civilu s páskami na rukávech s označením policie.

Žije v něm Ivan Kratochvíl, předseda spolku Českoslovenští vojáci v záloze za mír, který zde má také sídlo. „S panem Kratochvílem určitě mluvit nemůžete,“ řekl reportérovi Radiožurnálu jeden z policistů.

Protimafiánská jednotka zadržela pět lidí spojených s boji na Ukrajině. Podezřívají je z podpory terorismu Číst článek

Kratochvíl je také předsedou společenství vlastníků bytů v domě. „Bydlí tady asi 25 let. Že by se tady ale scházeli vojáci nebo rusky mluvící lidé, to jsem si nikdy nevšimla,“ řekla sousedka, která bydlí o patro výš.

Aktivity spolku Českoslovenští vojáci v záloze za mír monitoruje ministerstvo vnitra. V loňské zprávě o extremismu například resort napsal, že „rok 2020 nezastihl domobranecké skupiny vzniklé v reakci na migrační krizi v dobré kondici”. Právě českoslovenští vojáci podle něj nevyvíjeli fakticky žádnou činnost.

Činní jsou ovšem na facebooku, kde se označují za „táty odhodlané chránit své rodiny”. Skupinu, která má přes 1600 členů, spravuje Martin Vengel. Ten serveru iROZHLAS.cz řekl, že u něj policisté nebyli a že zásah se ho netýká.

Na straně separatistů

Vyšetřovatelé podle informací serveru iROZHLAS.cz zjistili, že jeden z členů paramilitárního spolku Českoslovenští vojáci v záloze za mír v minulosti odjel na Donbas, kde se měl zapojit do bojů na straně separatistů. Po návratu začal spolek shánět peníze, aby do válčící zóny mohli vycestovat další zájemci.

Soud zmírnil trest muži, který se podle obžaloby zapojil do bojů na Ukrajině na straně separatistů Číst článek

Detektivové v noci z úterý na středu zadrželi pět lidí. Podezřívají je konkrétně ze spáchání trestného činu teroristického útoku, trestného činu financování terorismu a trestného činu podpory a propagace terorismu.

„Přičemž tyto trestné činy souvisí se zapojením českých občanů do bojů na východě Ukrajiny na straně tzv. Doněcké lidové republiky,“ dodal státní zástupce Bílý. Žádné obvinění dosud podle něj nepadlo.

Policejní prezidium upozornilo, že aktuální zásah nemá přímou souvislost se špionážní aférou kolem výbuchu muničního skladu ve Vrběticích.