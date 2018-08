Delegace do Číny se rozpadá. Faltýnek doporučil poslancům ANO, aby nejeli

Neoficiální delegace devíti poslanců měla vyrazit koncem srpna do Pekingu. Cestu by platila Čína. Sněmovna ale výpravu nepodpořila a delegace se nyní pomalu rozpadá. Do Pekingu nechtějí jet zákonodárci ODS. A předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek doporučil členům hnutí, aby do Číny s delegací také necestovali. Praha 21:28 9. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek a předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura | Foto: Filip Jandourek, Český rozhlas/David W Cerny, Reuters | Zdroj: iROZHLAS.cz

Poslanci ODS do Číny nepojedou, potvrdil pro iROZHLAS.cz předseda jejich klubu Zbyněk Stanjura. Za občanské demokraty měli do Pekingu odcestovat Jiří Ventruba a Pavel Žáček.

„Nejedu, není to oficiální cesta Poslanecké sněmovny, ale cesta na přímé pozvání čínské strany,“ vysvětlil Žáček. „My jako dva členové ODS jsme odmítli, protože je to placené čínskou vládou,“ dodal.

Do Pekingu měli jet za ANO mimo jiné poslanci Stanislav Berkovec, Petr Sadovský a Michal Ratiborský. Vypadá to ale, že ani oni nikam neodcestují.

„Tuto cestu neschválil organizační výbor sněmovny, takže předpokládám, že ne,“ uvedl pro iROZHLAS.cz předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek, který všechny požádal, aby do Pekingu nejeli.

„V našem poslaneckém klubu jsme se domluvili, že v této situaci by nebylo politicky korektní na tu cestu jet, takže já na ni nepojedu,“ potvrdil Berkovec. „Nebudu se k tomu vyjadřovat,“ odmítl pak reagovat na otázky redakce Sadovský.

Do Pekingu měla původně jet také Karla Maříková z SPD. „Nepojedu, protože pak hned odlétám s výborem pro životní prostředí do Gruzie, což je pro mě prioritní,“ vysvětlila pro iROZHLAS.cz.

A zatím to nevypadá, že by za ni hnutí mělo náhradu. „Pokud vím, tak ne,“ odpověděl předseda poslaneckého klubu Radim Fiala redakci na otázku, zda někdo z SPD bude součástí neoficiální delegace.

Birke: Proč bych nejel?

Do Pekingu se naopak chystá místopředseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Birke, který neoficiální delegaci povede. „Samozřejmě, že pojedu. Proč bych nejel?“ poznamenal Birke, který je nyní na soukromé dovolené právě v Číně.

Že cestu bude platit Peking, mu prý nevadí, stejně jako kritika od Miroslavy Němcové z ODS a Jana Farského ze STAN. „Je to na pozvání cizí strany. Proč by mi to mělo vadit? Jenom proto, že se paní Němcová nebo pan Farský ohrazují, na to mají nárok,“ uzavřel.

Problém ve financování cesty nevidí ani šéf KSČM Vojtěch Filip nebo komunistický poslanec Zdeněk Ondráček.

„Jde o prohlubování vztahů mezi dvěma státy na úrovni sněmovny. To, že má opozice problém s Čínou, je jejich problém a jen to svědčí o inteligenci některých kolegů. Kdybychom letěli do Kanady či USA, asi by to vypadalo jinak,“ řekl Ondráček pro Hospodářské noviny, které na cestu do Pekingu upozornily.