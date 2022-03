Koubský: Zablokované weby většinou provozovali šílenci. Poskytli jsme jim zbytečně mnoho pozornosti

Správce internetových domén CZ.NIC a operátoři po doporučení vlády zablokovali dezinformační weby, které podle nich dlouhodobě šířily ruskou propagandu. „Jsou to nástroje nepřátelské vlády. Opatření bylo v tuto chvíli namístě,“ tvrdí poradce premiéra pro oblast médií Michal Klíma. Naopak redaktor Deníku N Petr Koubský o správnosti kroku pochybuje. „Žijeme v demokratické zemi, svoboda slova patří k našim nejvyšším hodnotám,“ vysvětluje. Praha 11:41 9. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Novinář Petr Koubský | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

Pokud se má něco podobného udělat, pak by se to podle Koubského mělo udělat v souladu se zákonem. V tomto případě soudním rozhodnutím.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Správce internetových domén CZ

„Svoboda slova u nás není neomezená. V trestním zákoníku je vymezeno, co všechno se ve veřejném prostoru říkat nesmí. A jakým způsobem se to postihuje. Pokud došly nějaké orgány k tomu názoru, že tento zákon byl porušen, mělo se postupovat soudní cestou,“ míní.

Podle novináře je potřeba rozlišit dvě věci. Za naprosto správný krok považuje rozhodnutí Evropské unie zablokovat zpravodajský propagandistický nástroj Ruské federace televizní stanici RT, dříve Russia Today, a také web Sputnik.

„To je zbraň hybridní války. Je v naprostém pořádku, že se v nynější situaci Evropa jednotně proti něčemu takovému postaví. Ale tady se bavíme o nějakých deseti dvanácti webech na doméně .cz, které jsou většinou provozované blázny, šílenci, šiřiteli velice okrajových názorů ve společnosti a které nemají žádný velký dopad. Jestli jsou vyhodnocené jako riziko pro bezpečnost státu, pak by to s bezpečností státu nebylo valné. Věřím, že tak tomu není,“ naznačuje Koubský.

Klíma v tom ale velký rozdíl nevidí. „Ty servery šíří to samé nebo velmi podobné, vycházejí z ruských zdrojů,“ říká.

„Mluvím o obsahu, který vychází z dezinformací šířených ruskou vládou, armádou. Je to srovnatelné s médii, která třeba vycházela za protektorátu. Také to byla média vydávaná českými občany nebo občany protektorátu. Nebyly to přímo německé sdělovací prostředky, ale opakovaly to. Takže nebudu rozlišovat, kdo je majitelem, nebo kdo za tím stojí. Za prvé to není jasné a za druhé mě více zajímá, co weby šíří za dezinformace, než to, jestli bezprostředně je jako majitel zapsaný ruský stát nebo nějaká ruská instituce,“ vysvětluje.

Profesionální samoregulace

Myslím, že není primární ani jedno, ani druhé, reaguje Koubský. V právním státě je rozhodující, jakým způsobem se to udělá.

„Pokud je důvod nějakým způsobem ten obsah omezit, máme na to nástroje. Cesta spontánní domluvy mezi těmi, kdo si to přejí, a těmi, kdo to mohou udělat, což byla vláda a CZ.NIC, je sice v nynější situaci emocionálně pochopitelná, ale je škoda, že si tímto způsobem demokracii trošku ošoupeme a poškozujeme. Je to něco, co není nezbytné. Tato země si přece může dovolit zacházet s podobnými problémy naprosto přesně podle zákona,“ opakuje novinář.

Šlerka o dezinformacích: Cenzura je běžná součást války. Jenže my nejsme ani ve válce, ani v míru Číst článek

Klíma souhlasí s tím, že se při zablokování webu nepostupovalo podle zákona. Ale zároveň dodává, že na všechno zákon není a někdy také zákony neumožňují rychlé jednání.

„Navíc CZ.NIC je nevládní sdružení organizací, které souvisí s provozem internetu. A jejich krok je něco jako profesionální samoregulace. To v odvětvích může být, že odvětví samo udělá nějaké kroky, které nejsou vysloveně podle zákona, protože ten na to není připraven, ale považují to pro to odvětví v tu chvíli za důležité a udělají to. A to si myslím, že byl přesně tento krok,“ vysvětluje.

Precedens byl nastaven

Koubský vidí v celé záležitostí dva zásadní problémy:

„Ten první je, že jsme té partě šílenců, které tyto weby provozují, poskytli neúměrně mnoho pozornosti. Všichni se teď zajímají, co jsou zač ti lidé, kterých se stát natolik bojí, že je musí zakázat. To vůbec není dobře. Druhá námitka je principiální. Toto je kluzký svah. V tuto chvíli je to opatření, se kterým většina společnosti nadšeně souhlasí. Příště ale může být uplatněno proti někomu úplně jinému a třeba se nám to tolik líbit nebude, ale precedens už byl nastaven.“

Klíma z toho obavy nemá. „Protože na tyto weby nejde aplikovat ochrana svobody slova. To je prostě nástroj propagandy, nástroj vojenského šíření dezinformací, které známe z předinternetové minulosti. Je to prostě propaganda a propaganda nemůže požívat ochrany svobody slova. To není precedens,“ zdůrazňuje.

Šlápli jsme na záchrannou brzdu. Dezinformační weby musí dále řešit vláda, říká ředitel CZ.NIC Filip Číst článek

Nevím, kudy vést dělicí čáru mezi tím, co je propaganda, která se nemá chránit principem svobody slova, a tím, co se chránit má, říká Koubský.

„V zásadě je těžké přijmout názor, že na lež nebo účelovou manipulaci se svoboda slova nevztahuje. To bychom ji strašlivě zúžili jen na to, s čím souhlasím a co se nám líbí. Což je samozřejmě hloupost. Ale jestliže jednou připustíme, že dělicí čára existuje a že někudy vede, ocitáme se na velice nejisté půdě,“ upozorňuje vědecký redaktor Deníku N Petr Koubský.

Dělicí čára vede mezi médií, která jsou profesionálně vytvářena podle profesionálních pravidel, a zdroji dezinformací, které jsou šířené z nepřátelské země odděleními, které jsou k tomu vytvořené, konstatuje Klíma.

„O tom, kdo by to měl rozhodovat, je na dlouhou debatu a není jednoduché to vždy rozpoznat, protože ne vždy je zdroj viditelný. Ale to neznamená, že není v našem životním zájmu se o to snažit,“ dodává poradce premiéra.

Poslechněte si celou debatu. Moderuje Lukáš Matoška.