Požádejte do týdne o důvěru ve sněmovně, vyzvala premiéra Babiše koalice Spolu

Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) vyzvala premiéra Andreje Babiše (ANO), aby požádal Poslaneckou sněmovnu o vyslovení důvěry jeho vládě. Pokud to do týdne neučiní, začne koalice sbírat podpisy pro vyvolání hlasování o nedůvěře. Předsedové stran to řekli na tiskové konferenci ve sněmovně. Aktualizováno Praha 15:05 15. 4. 2021 (Aktualizováno: 15:18 15. 4. 2021)

Krok je podle koalice opozičních stran nezbytný poté, co KSČM v úterý vypověděla dohodu o toleranci menšinové vlády hnutí ANO a ČSSD. „Současná neschopná vláda ztratila už i podporu komunistů,“ dodala koalice na twitteru.

Pokud kabinet důvěru sněmovny nezíská, jsou podle ODS, KDU-ČSL a TOP 09 dvě možnosti, o kterých by opoziční subjekty chtěly jednat s prezidentem Milošem Zemanem. Buď rozpustit sněmovnu a vypsat předčasné volby, nebo vytvořit vládu odborníků za podpory všech sněmovních stran.

K vyvolání hlasování o nedůvěře je potřeba nejméně 50 podpisů. Pro vyslovení nedůvěry je nutné, aby jej podpořila nadpoloviční většina všech poslanců, tedy minimálně 101 zákonodárců. Pro rozpuštění sněmovny a vypsání předčasných voleb je zapotřebí nejméně 120 poslanců.

Co je lepší varianta?

„Jsme připraveni i k dalším krokům, nikoli jenom ke kroku vyslovení nedůvěry, ale případně i hlasovat o rozpuštění sněmovny,“ řekla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Pro ty je však potřeba schválený volební zákon, o jehož novele bude rozhodovat koncem dubna Senát.

Předčasné volby by byly podle předsedy ODS Petra Fialy nejrozumnější a nejčistší cestou, kroky ale mají jasně danou posloupnost.

@SpoluKoalice ‼️ Současná neschopná vláda ztratila už i podporu komunistů. Pokud si vláda sama neřekne o důvěru, tak v nejbližších dnech vyvoláme hlasování o NEDŮVĚŘE VLÁDĚ! 9 91

Poté, co KSČM vypověděla dohodu o toleranci, její předseda Vojtěch Filip řekl, že pokud by opoziční strany vyvolaly hlasování o vyslovení nedůvěry vládě, poslanecký klub KSČM by hlasoval pro.

Piráti v úterý uvedli, že rozpuštění sněmovny by bylo zodpovědnějším a férovějším postupem. Podobně se vyjádřil předseda STAN Vít Rakušan, úřednickou vládu by považoval za riziko. Předseda SPD Tomio Okamura v úterý řekl, že by vláda měla požádat sněmovnu o vyslovení důvěry, aby zjistila, zda zastupuje většinu občanů.