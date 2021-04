Starala jsem se o to, kde v lese uděláme cvičení, ne o Donbas, tvrdí obviněná Krulišová

Šedesátiletá Andrea Krulišová čelí obvinění z podpory terorismu. Jako náčelnice extremistického spolku Českoslovenští vojáci v záloze za mír se podle police podílela na vyslání bojovníka do ukrajinského Donbasu, aby zde bojoval za proruské separatisty. Radiožurnál s ní natočil rozhovor krátce poté, co opustila celu předběžného zadržení. Rozhovor Praha 6:00 25. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrea Krulišová, náčelnice štábu spolku Českoslovenští vojáci v záloze za mír, obviněná z organizování terorismu na východě Ukrajiny | Foto: Markéta Chaloupská | Zdroj: Český rozhlas

Co říkáte na obvinění?

Já si myslím, že se někdo díval na americké akční filmy a napsal podle toho obvinění. Asi tak bych to charakterizovala, protože to nemá hlavu ani patu.

Počkejte, policie vás viní z propagace terorismu, to je přece jen trestný čin, za který vám hrozí až 15 let vězení. Podle obvinění jste sháněli peníze a vyslali jste bojovníka, aby se zapojil do bojů za proruské separatisty.

Já o penězích nevím vůbec nic, to šlo úplně mimo mě. Pravděpodobně to byla soukromá aktivita ostatních, které jsem se nezúčastnila. Nemám o tom vůbec žádnou potuchu a šajnu. To bylo pro mě překvapení, dočetla jsem se to až z toho obviňovacího spisu.

Plánovala jste osobně jet bojovat na Ukrajinu?

Ne. Na Ukrajinu jsem jet neplánovala, chtěla jsem, aby ten spolek fungoval jako taková branná příprava. Dá se říct, že věci, které se dělaly na těch takzvaných cvičeních, jsou v podstatě věci, které jsme dělali na základní škole při branné výchově. Opakování topografie, umět si nasadit plynovou masku, mít tyhle základní branné schopnosti. A shodit taky ty naše pupky, hýbat se, poznat se. Udělat spíš takové stmelení společnosti, než abych uvažovala o Donbasu.

Tak to zase nezlehčujme, policie vás viní z trestného činu podpora terorismu, hrozí vám 15 let za mřížemi. Byli jste někdy v kontaktu s někým z Ruska?

Já osobně ne. Jestli byl někdo jiný, tak to zase nevím, protože jsem u toho nebyla. Můžu říct jenom to, čemu jsem sama byla přítomna.

A někdo z vašich kolegů říkal, že je v kontaktu s Rusy?

No tak jako… Ivan Kratochvíl má dlouholeté přátele v Novosibirsku. Tam jezdil. To mi nepřipadalo divné, každý má někde známosti. Někdo je má v Rusku, někdo v Polsku, někdo v Americe.

Říkal vám někdy, co tam jezdí dělat?

Neříkal. Má tam přátele, to měl i na počítači, dvě krásný holky, které jsou jeho nevlastní sestřenice, jak jim říkal. To ale bylo celé. Jinak jsem do jeho osobních věcí nijak nezasahovala, ani jsem se nevyptávala. Sama to nemám ráda, tak to nedělám druhým.

BIS teď během kauzy Vrbětice odhalila ruské špiony na území Česka, jejich fotografie proběhly médii. Viděla jste je někdy na nějaké vaší akci, ve vašem spolku? Bavil se s nimi někdy někdo?

V životě jsem takové lidi neviděla. To je další věc, která mi připadá opravdu jako z akčního filmu. Vždyť celý ten objekt hlídala armáda. Jak by se tam mohli dostat? Otázka je, co by v tom okamžiku dělala ta armáda…

Na Vrbětice se neptám, ptám se na vaše obvinění. V něm se píše, že jste poslali na Donbas pana Miloše Ouřeckého, konkrétně jste tam zmíněna vy, že jste to měla spolu s panem Kratochvílem (předseda spolku Ivan Kratochvíl, rovněž obviněný, poz.red.) organizovat.

Jméno Ouřecký jsem ani neznala. To jsem poznala, až ve spise. Ouřeckého jsem ještě k tomu v životě ani neviděla.

Zeptám se jinak, organizovala jste někdy odjezd českého vojáka na Donbas?

Ne. Ani to jsem nevěděla, to mi nikdo neřekl, ani mě nikdo neinformoval. Jak jsem mohla něco takového vědět a někoho vysílat?

Policie má ale, jak jsem pochopila, nahrávky toho, jak to plánujete.

To nevím, čím argumentuje policie, to mi nebylo sděleno. V každém případě vím, že o nějakém Ouřeckém nevím vůbec nic. A ani nevím, že se tam někdy vyskytnul. Já o tom ale opravdu nic nevím.

Podle obvinění to řekl přímo pan Ouřecký, píše se tam i o písemném rozkazu, který jste měli vydat. To jste vydala vy?

V životě jsem žádný písemný rozkaz nevydala, protože jsem tak líná psát na jakýkoliv papír, že to se prostě nedá…

Sama sebe jste pasovala do role náčelnice. Co to znamená?

Ne. Já jsem se nepasovala, to mě napasoval Ivan Kratochvíl, když mě jí jmenoval. Ale říkám, to je v uvozovkách, já jsem mohla vydávat rozkazy leda tak do zdi. Ta mi neodpovídala.

Podle obvinění jste měla nápad zaútočit na nějakou elektrárnu a způsobit black-out. Jak vás to napadlo?

To je fantasmagorie někoho, kdo to ve své výpovědi řekl. Ale kdyby někdo věděl, jak je elektrárna složité zařízení, tak by věděl, že to vyjde opravdu jen v akčním filmu.

Vy pracujete jako elektromontérka.

A jako odborník přes elektro vám řeknu, že vyhodit elektrárnu do povětří nebo jí způsobit jakoukoliv škodu je absolutně vyloučené. Ten objekt je nepředstavitelným způsobem hlídaný, nedostanete se přes vrátnici bez povolení, ani přes plot, protože jsou tam kamery, ani na velín, protože tam je další speciální oprávnění. Ani do provozu, který tu elektrárnu zajišťuje.

Nehledě na to, že nevím, jak bych to ve svých šedesáti letech udělala, že bych skočila přes plot, který má většinou kolem čtyř metrů? Nebo se podhrabávala? To teda fakt nevím. To mi připadá tak přitažené za vlasy, opravdu jako z akčního filmu.

V obvinění ale stojí, že jste to plánovala, potvrdil to jeden ze svědků. Proč by si to ten dotyčný vymyslel?

To nevím, proč si to vymyslel, ale rozhodně je to kravina. Je to technicky neproveditelné, pokud bychom uvažovali o provedení spolkem, jehož osazenstvo je starší 60 let.

Jsou tam závažná obvinění, která jsou založená na výpovědi svědků a nahrávky. Proč by si to ti lidé vymýšleli?

To vůbec nevím. Jde o to, jaký byl při výslechu nátlak.

U výslechů jsme nebyli, takže tohle ani jedna nevíme. Ale neříká to jeden člověk, tvrdí to více lidí.

Jasně, ale víte asi, jak většina lidí funguje při výslechu u policie. Radši odkýve všechno, co se jí předloží.

Tomu se říká křivé svědectví. Proč by riskovali křivé svědectví, aby vás do něčeho namočili?

To nevím. Může to být taky ta věc, že mě někteří nemuseli mít rádi a mají příležitost malé duševní pomsty. Český člověk je nevyzpytatelný.

Proč jste posílali na Donbas peníze?

O žádných penězích já osobně nevím. Žádných transakcí jsem se nezúčastnila. Ani mi to nikdo nesdělil, takže o tom můžu těžko vědět.

V obvinění jsou konkrétní sumy, které vaši kolegové posílali. Třeba pan farář Hadrava (Přemysl Hadrava, také jeden z obviněných, poz.red.).

Jsou, ale ty jsem se dozvěděla až ze spisu, který jsem dostala do ruky.

Přece jste byla ve vedení toho spolku, byla jste v kontaktu přímo s panem Hadravou. To mi chcete tvrdit, že jste o tom nevěděla?

Nevěděla. Byla jsem s ním v kontaktu jen do určité doby, pak došlo k jisté roztržce, která už nevím, v jakém byla roce a měsíci. Ale pana Hadravu jsem minimálně pět nebo šest let ani neviděla, ani s ním nemluvila.

Takže jste byla ve vedení toho spolku a nevěděla jste, že se tam chystá akce vyslat vojáky na Donbas. To nezní jako pravda.

Je to pravda. V podstatě byla tato věc opravdu mimo mě, starala jsem se skutečně jen o to, kde uděláme nějaké cvičení, kde budeme v lese, kde to bude… A tak dále. Vůbec jsem se nestarala o Donbas…

Nezlehčujme to obvinění, opakuji, hrozí vám 15 let za mřížemi. Uvědomujete si to?

Uvědomuju. Ale v každém případě nevěřím tomu, že tohle může vést k obvinění.

Dostali jste někdy peníze z Ruska?

Ač jsem na Facebooku dost často nazývána agentkou Kremlu, tak mi zatím žádné peníze z Kremlu nepřišly.

A vaší organizaci?

Nevím o tom, že by nějaké peníze dostala.

Spolupracovala vaše organizace s Ruskem?

Nespolupracovala, oficiálně vůbec. A ani neoficiálně. V podstatě žádný takový kontakt na Rusko nebyl, protože to vzniklo jenom jako vlastenecký spolek, který měl chránit a tvořit vlastenectví pro naši Českou republiku.

A odkud pocházely ty peníze, které pan Hadrava posílal na Donbas? Víte o tom, že je to klasifikováno jako financování terorismu?

O těch penězích nic nevím, protože jsem o žádných penězích já osobně nevěděla. Ani mě pan Hadrava o tom neinformoval. A byla tu určitě jeho soukromá záležitost a ne věc spolku Českoslovenští vojáci v záloze za mír.

A on měl takové finanční možnosti?

To jsem se dozvěděla až ze spisu a docela pochybuju o tom, že pan Hadrava tyhle možnosti měl. Co vím, tak měl vždycky hluboko do kapsy. Dost svého alkoholu vypil na účet někoho jiného.

Kde ty peníze tedy vzal?

To vůbec nevím, to se musíte zeptat pana Hadravy.

Říkala jste, že měl kontakt do Ruska. Je možné, že je má odtamtud?

Nevím, jestli je má odtam. O tom ale docela silně pochybuju. Vzhledem k tomu, že byl pravoslavným knězem, tak mohl mít jedině kontakty přes pravoslavnou církev. Jak do Ruska, tak pochopitelně do Doněcka. Ale to je jen moje domněnka, jestli to je pravda, žádné důkazy k tomu nemám.

A pan Kratochvíl měl někdy nějaké peníze, které by mohl poslat na Donbas?

Pan Kratochvíl na tom sice nebyl finančně nejlépe, ale nebyl na tom taky nejhůře. Jezdil do Ruska, do Novosibirska, ale to jezdil k přátelům, které tam má. Nevím o tom, že by někdy nějaké peníze posílal.

V obvinění se to píše.

Píše. A já jsem se to dozvěděla zase až z obvinění, takže to pro mě bylo docela překvapení.

Měl na to?

Teoreticky ano, ale prakticky si spíš myslím, že ne.

V obvinění se píše o přibližně 10 tisících korun.

Nevím.

A kde si myslíte, že peníze vzali?

Nevím.

Vy byste na Donbas někdy bojovat jela?

Jako turistka ráda, bojovat ne. Nevím, jestli bych ve svých šedesáti letech byla schopná něco odbojovat. Nehledě na to, že jsem nikdy neměla žádný vojenský výcvik.

To je ten důvod, proč jste sháněli bojovníky, aby tam jeli bojovat za vás?

Já jsem žádné bojovníky nesháněla. Tohle šlo mimo mě, ani to nevím, protože jsem se to dozvěděla až ze spisu, že se někdo sháněl. Nevím, jestli je to pravda. To může být jedna paní povídala, proto mi to celé připadá totálně přitažené za vlasy. Nevím, neumím si to představit, jestli se dá někde inzerát, že hledáme bojovníky na Donbas… To mi připadá trošičku nenormální.